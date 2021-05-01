АПЛ. Кристал Пэлас - Ман Сити 0:2. Чемпионство загрузилось на 99,9%

Английская Премьер Лига, 34-й тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Дэвид Кут

Безголевая серия Стерлинга продолжается. Лучший бомбардир команды в прошлом чемпионате не забивает за "горожан" с 21 февраля (11 встреч подряд). В этом матче он нанес семь ударов, пять из них в створ и еще один выстрел попал в штангу, однако... опять без бонусов на счет за забитый гол.

Самый опасный момент первого тайма создали именно хозяева. На 28 минуте матча Бентеке получил передачу в штрафной "Манчестер Сити", развернулся и пробил в створ. Расстояние до ворот было очень малым, поэтому Эдерсон успел перекрыть угол обстрела. Еще раз Кристиан имел возможность пробить головой, но только немного смог зачепить мяч. Через несколько минут Жезус забил свой долгожданный гол, однако перед тем немного поспешил, попав в офсайд. Также возможность имел и Агуэро, но в борьбе с соперником у него получился не очень сильный удар во внешнюю правую часть сетки ворот.

Во втором тайме гости гораздо интенсивнее забегали: Пеп дал хорошего нагоняя в раздевалке. Чего стоит только статистика ударов, ведь после перерыва "горожане" пробили в три раза больше, чем до (5:15). Правда, в течение почти целого часа матча "Кристал Пэлас" достаточно грамотно защищался, и выстрелы, в основном, были не очень опасными.

Но вот на 57 минуте оборона лондонцев дала сбой. Мэнди нижней передачей с левого фланга нашел Агуэро в штрафной, Серхио принял и "с двойничка" вколотил мяч в ближнюю девятку. Эффектным получился первый гол аргентинца после возвращения из лазарета.

Удвоить преимущество и заставить Таунсенда хвататься за голову смог Торрес. Испанский полузащитник увидел щель между ног Куяте, и транзитом через нее отправил мяч в ворота из-за пределов штрафной.

Сразу же Стерлинг мог доводить счет до разгромного, но удар на себя приняла штанга. На счету англичанина еще несколько нереализованных моментов, но это останется на его совести. Ну и на совести Гвайты, который пять раз парировал выстрелы.

На 67-й минуте на поле вышел Александр Зинченко, заменив Фернандиньо. Во второй раз в сезоне украинец сыграл на позиции "восемки", заняв место именно в центре поля. Полузащитник сумел даже однажды пробить, однако с лету не поймал мяч, отправив его где-то в зону углового флажка.

Очередная победа для "Манчестер Сити", которая уже завтра может стать чемпионской. Если "Манчестер Юнайтед" дома терпит поражение от "Ливерпуля", то подопечные Сульшера уже не смогут отыграть отрыв в 13 очков за четыре тура.

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:2 (0:0)

Голы: Серхио Агуэро 57, Ферран Торрес 59

"Кристал Пэлас": Гвайта - Уорд, Куяте, Денн, Митчелл - Ридевалд (Шлупп 59), Миливоевич, Эзе - Таунсенд (Дж. Аю 82), Бентеке (Матета 67), Заха

"Манчестер Сити": Эдерсон - Канселу, Аке, Лапорт, Мэнди - Торрес, Фернандиньо (Зинченко 67), Родри, Стерлинг - Жезус, Агуэро

Предупреждения: Миливоевич 49, Куяте 81