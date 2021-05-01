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Рабьо может стать игроком Челси

Англия
(1 голосов)

Француз хочет покинуть "Ювентус" летом

Рабьо может стать игроком Челси

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Новина українською

"Челси" готов побороться за полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. Лондонский клуб хочет купить хавбека, на которого также претендует "Барселона". Цена игрока может составить 20 млн евро.

Главный тренер "Челси" знаком с французом по совместной работе в "ПСЖ", и теперь хочет видеть игрока в своей новой команде.

В текущем сезоне Рабьо провел за "Ювентус" 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Стоимость 26-летнего футболиста составляет 32 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Ювентус (Италия) Челси (Лондон) Адриен Рабио
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Источник:
calciomercato

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