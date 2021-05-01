Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рабьо может стать игроком Челси
Француз хочет покинуть "Ювентус" летом
Non
"Челси" готов побороться за полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо. Лондонский клуб хочет купить хавбека, на которого также претендует "Барселона". Цена игрока может составить 20 млн евро.
Главный тренер "Челси" знаком с французом по совместной работе в "ПСЖ", и теперь хочет видеть игрока в своей новой команде.
В текущем сезоне Рабьо провел за "Ювентус" 41 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Стоимость 26-летнего футболиста составляет 32 миллиона евро, согласно данным Transfermarkt.
Популярное сейчас
- Шахтер – СК Днепр-1. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Йовичевич - депрессия в Днепре, провал в Динамо, предложение от Реброва | ТаТоТаке
- Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 мая 2021
- Из-за этого эпизода Пари Сен-Жермен доигрывал в меньшинстве полуфинал ЛЧ с Манчестер Сити
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО