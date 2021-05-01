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АПЛ. Брайтон взлетает на 14-е место после победы над Лидсом

Англия
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Блистательная игра Уэлбека дарит чайкам три очка

АПЛ. Брайтон взлетает на 14-е место после победы над Лидсом

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Лидс” отобрал очки у “Манчестер Сити”, “Ливерпуля” и “Манчестер Юнайтед”, но затем проиграл “Брайтону”, который не мог победить четыре матча и опасно завис над зоной вылета. Один из многих парадоксов команды Марсело Бьелсы.

Но все можно объяснить гораздо проще. “Лидс” и так уже переполнил свою задачу на сезон, но в матчах с грандами у игроков йоркширского клуба были желание и мотивация. Сегодня же “Лидс” не был похож сам на себя. Много неточных передач, потерь концентрации, ошибок у своих ворот. И меньшая интенсивность в прессинге и при атаках.

“Брайтон” – наоборот, был полон решимости набрать жизненно необходимые три очка. Хозяева ярче начали матч и на 14-й минуте заработали пенальти: Алиоски потерял в своей штрафной равновесие, и падая на газон, завалил и Уэлбека. Мелье угадал направление удара Гросса, но мяч прошел под его рукой.

Еще в первом тайме “Брайтон” мог развивать свое преимущество, но Уэлбек и Биссума пробивали мимо. И все же “чайки” добились своего во втором тайме. Уэлбек воспользовался ошибкой Стрейка, и забил красивый гол.

2:0 – “Брайтон” набрал 37 очков, взлетел на четырнадцатое место, и теперь может вздохнуть с облегчением. От третьего с конца “Фулхэма” расстояние в десять пунктов.

Английская Премьер-лига, 34-й тур. Фалмер, “Амэкс Стэдиум”

“Брайтон” – “Лидс” 2:0

Голы: Гросс 14 (пен.), Уэлбек 79

“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Данк, Уайт – Велтман, Гросс, Биссума (Мак Аллистер 90+2), Берн – Троссард (Джаханбахш 82) – Мопе, Уэлбек (Модер 90)

“Лидс”: Мелье – Алиоски (Поведа 46), Кох, Льоренте (Эрнандес 79), Эйлинг – Стрейк – Харрисон, Робертс, Клих, Даллас – Бэмфорд (Родриго 60)

Предупреждения: Троссард 76 – Эйлинг 88

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Лидс Юнайтед
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