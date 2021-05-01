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Гвардиола - о чемпионстве: Всё в руках Сити

Англия
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Тренер остался довольным игрой с "Кристал Пэлас"

Гвардиола - о чемпионстве: Всё в руках Сити

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после матча 34-го тура АПЛ, в котором "горожане" выиграли "Кристал Пэлас" со счетом 0:2:

"Я полностью доволен такой игрой после Лиги чемпионов. Мы не могли играть в должном темпе. Пришлось немного потрудиться, но во втором тайме мы заслужили победу.

Можно начать прогнозировать наше будущее в АПЛ. Я послежу за матчем "Ливерпуля". Все в наших руках, и теперь мы сделаем все, чтобы обыграть "ПСЖ", - сказал Хосеп Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кристал Пэлас (Лондон) Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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