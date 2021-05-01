Гвардиола - о чемпионстве: Всё в руках Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после матча 34-го тура АПЛ, в котором "горожане" выиграли "Кристал Пэлас" со счетом 0:2:

"Я полностью доволен такой игрой после Лиги чемпионов. Мы не могли играть в должном темпе. Пришлось немного потрудиться, но во втором тайме мы заслужили победу.

Можно начать прогнозировать наше будущее в АПЛ. Я послежу за матчем "Ливерпуля". Все в наших руках, и теперь мы сделаем все, чтобы обыграть "ПСЖ", - сказал Хосеп Гвардиола.