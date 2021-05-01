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Рангник вряд-ли возглавит Тоттенхэм из-за своего возраста

Англия
(2 голосов)

Клуб продолжает поиски специалиста

Рангник вряд-ли возглавит Тоттенхэм из-за своего возраста

Новина українською

"Тоттенхэм" продолжает искать нового коуча после отставки Жозе Моуриньо.

"Шпорам" предложили назначить Ральфа Рангника на пост тренера. Специалист ранее работал с "РБ Лейпциг", "Шальке" и "Хоффенхаймом", а в прошлом году активно обсуждался переход коуча в "Милан".

Однако шансы 62-летнего тренера на получение работы в лондонском клубе малы, поскольку руководство клуба хотело бы пригласить более молодого специалиста.

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В статье: Ральф Рангник Тоттенхэм (Англия)
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Источник:
Кристиан Фальк

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