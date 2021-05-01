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Рангник вряд-ли возглавит Тоттенхэм из-за своего возраста
Клуб продолжает поиски специалиста
"Тоттенхэм" продолжает искать нового коуча после отставки Жозе Моуриньо.
"Шпорам" предложили назначить Ральфа Рангника на пост тренера. Специалист ранее работал с "РБ Лейпциг", "Шальке" и "Хоффенхаймом", а в прошлом году активно обсуждался переход коуча в "Милан".
Однако шансы 62-летнего тренера на получение работы в лондонском клубе малы, поскольку руководство клуба хотело бы пригласить более молодого специалиста.
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Источник:Кристиан Фальк
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