Рангник вряд-ли возглавит Тоттенхэм из-за своего возраста

"Тоттенхэм" продолжает искать нового коуча после отставки Жозе Моуриньо.

"Шпорам" предложили назначить Ральфа Рангника на пост тренера. Специалист ранее работал с "РБ Лейпциг", "Шальке" и "Хоффенхаймом", а в прошлом году активно обсуждался переход коуча в "Милан".

Однако шансы 62-летнего тренера на получение работы в лондонском клубе малы, поскольку руководство клуба хотело бы пригласить более молодого специалиста.