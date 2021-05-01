Невилл: Многие говорят о Кейне. Но у МЮ есть Кавани, и у него есть все качества

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл высказался насчет позиции центрального нападающего у "красных дьяволов".

"Я бы подписал Кавани. Когда мы говорим о топ-нападающих, то надо отметить, что Кавани на этой неделе выступил как игрок мирового класса. У него есть все, что вы хотели бы видеть в центрфорварде, а ведь он пришел бесплатно.

Знаю, многие говорят о Гарри Кейне, и я думаю, что Кейн – нападающий мирового уровня. Но в лице Кавани у "МЮ" есть игрок, способный давать результат в ближайшие 12 месяцев, причем клубу не нужно платить такие деньги, какие пришлось бы отдать за кого-нибудь вроде Кейна.

Конечно, можно думатьь о лучших игроках мира, о Левандовском, Кейне, Мбаппе, но подписать их будет очень тяжело. Так что Кавани, как мне кажется, подходит идеально", – рассказал Невилл.