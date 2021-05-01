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Каррагер: Нужно разбить атакующее трио Ливерпуля

Англия
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Экс-защитник "мерсисайдцев" высказался о линии нападения команды

Каррагер: Нужно разбить атакующее трио Ливерпуля

Новина українською

В преддверии матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" Джейми Каррагер дал коментарий на счет атакующего трио "красных" Мане-Фирмино-Салах:

"Люди продолжают говорить о сложностях "Ливерпуля" в центре защиты, но главная проблема – на другом конце поля. И ван Дейк, и Гомес вернутся к следующему сезону. А знаменитая тройка нападения "Ливерпуля" все еще на месте.

Я говорил, что эту тройку нужно разбить, потому что ни одно трио не действует вместе так долго. Если вы посмотрите на другие великолепные атакующие трио из прошлого, то увидите, что они существуют года три, может быть, а затем нужно двигаться дальше.

Трио "Ливерпуля" вместе уже 4-5 лет, так что летом его нужно разбить. Нужно идти в ногу со временем, и дополнительная конкуренция в атаке не помешает", – заявил Каррагер.

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В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Liverpoolecho

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