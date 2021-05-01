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Клопп: ЛЕ - отличный турнир. Ливерпуль не будет думать "О боже, придется тут играть"
Наставник "красных" не считает, что Лига Европы - это плохой турнир
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет потенциального участия "красных" в Лиге Европы в следующем сезоне.
"За время работы в Англии я лишь раз участвовал в Лиге Европы – мы тогда дошли до финала, и в целом все было хорошо, не считая последнего матча.
Мы не станем думать: "О господи, теперь придется в ней играть". Нет-нет, это отличный турнир. Но я пока не обдумывал все это в полной мере, потому что хоть наши шансы попасть в Лигу чемпионов и невелики, я все еще верю в это. Так что давайте мы попытаемся добиться своей цели и подумаем об остальном после сезона", – сказал немец.
На данный момент "Ливерпуль" имеет в своем активе 54 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.
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