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Кай Хавертц стреляет дважды. АПЛ. Челси – Фулхэм 2:0
Немец оформил дубль, партнеры не нервничали, а гости не создали особых проблем
Getty Images / Global Images Ukraine
Тухель не пошел на столь радикальную ротацию в тайм-ауте между матчами полуфинала ЛЧ, как тот же Пеп Гвардиола в поединке с "Кристал Пэлас", однако тренер "Челси" все же оставил на скамейке ровно половину полевых футболистов, которые боролись в Мадриде. Удивительно, что Томас доверился 19-летнему Билли Гилмору, но не выпустил при этом в старте Тэмми Абрахама – немецкий специалист продолжает игнорировать английского форварда. Добавим, что Скотт Паркер же составом "Фулхэма" не удивил.
Chelsea appearance number 20 for Billy Gilmour ⭐️ #CHEFUL pic.twitter.com/rqGKYOiGgg— LDN (@LDNFootbalI) May 1, 2021
Хозяева провели первый тайм в режиме экономии. Ввиду отсутствия Жоржиньо за развитие атак отвечали длинные передачи от Тьяго Силвы. Именно благодаря одному из таких забросов от защитника "Челси" открыл счет на 10-й минуте – Маунт обработал пас бразильца и оформил результативную передачу на Хавертца (1:0). Через несколько минут Кай забил еще раз, правда, из офсайда.
???????? Havertz (21) - Mount (22) ????????????????????????????— LDN (@LDNFootbalI) May 1, 2021
Chelsea’s future combining in the Premier League. pic.twitter.com/A1nQys6SAV
Мейсон не находился в центральном круге рядом с Гилмором, из-за чего игра вышла во многом открытой в обе стороны. Несколько раз в первой половине встречи Ареоля и Менди выручали свои команды своевременными бросками в направлении мяча. К примеру, Альфонсо не дал Зиешу удвоить цифры на табло, а Эдуар не позволил Айне забить в раздевалку.
Édouard Mendy ????— LDN (@LDNFootbalI) May 1, 2021
Another excellent save from a huge deflection. #CHEFUL pic.twitter.com/gniCWgaHwc
После перерыва тенденция сохранилась: "Челси" хватало редких всплесков, чтобы ставить "Фулхэм" в тупик. В начале второго тайма Чилвелл отдал простую диагональ на Хавертца, Кай обработал снаряд, скинул на Вернера, после чего Тимо идеально рассчитал тайминг и эффективно вернул сферу своему соотечественнику (2:0).
Kai Havertz now has 3 goals and 1 assist in his last 3 Premier League starts.— LDN (@LDNFootbalI) May 1, 2021
Excellent. pic.twitter.com/NsTO1xPRMP
Все, что показывали "дачники" на финальной трети поля, сводилось к бесконечным и бессмысленным навесам. "Пенсионерам" даже не пришлось сбиваться исключительно на контратаки, ведь благодаря комфортному счету и неспособности оппонента сильно мешать, "Челси" легко выходил из-под давления "Фулхэма" и строил позиционные наступления. К слову, Абрахам на поле "Бриджа" все-таки вышел, Тэмми заменил Маунта, который получил микроповреждение. Таким образом, команда Тухеля добывает важные три очка, сохраняет позитивный настрой и готовится к ответной встрече с мадридским "Реалом".
✅ Chelsea beat Fulham. We are now...— LDN (@LDNFootbalI) May 1, 2021
• 2 points behind Leicester
• 6 points clear of West Ham
• 7 points clear of Liverpool
In control of the top four race. pic.twitter.com/WOZn4EVdA8
АПЛ, 34-й тур.
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Кевин Френд (Англия)
"Челси" – "Фулхэм" 2:0
Голы: Хавертц (10, 49)
"Челси": Менди – Кристенсен, Силва, Зума – Джеймс, Гилмор, Маунт (Абрахам, 76), Чилвелл (Алонсо, 81) – Зиеш (Канте, 66), Вернер – Хавертц
"Фулхэм": Ареоля – Айна, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон – Замбо-Ангисса, Лемина (Карвалью, 78), Кавалейру (Онома, 78), Декордова-Рид, Лукман – Майя (Митрович, 81)
Предупреждения: Зума (41) – Айна (90+4)
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