Кай Хавертц стреляет дважды. АПЛ. Челси – Фулхэм 2:0

Тухель не пошел на столь радикальную ротацию в тайм-ауте между матчами полуфинала ЛЧ, как тот же Пеп Гвардиола в поединке с "Кристал Пэлас", однако тренер "Челси" все же оставил на скамейке ровно половину полевых футболистов, которые боролись в Мадриде. Удивительно, что Томас доверился 19-летнему Билли Гилмору, но не выпустил при этом в старте Тэмми Абрахама – немецкий специалист продолжает игнорировать английского форварда. Добавим, что Скотт Паркер же составом "Фулхэма" не удивил.

Хозяева провели первый тайм в режиме экономии. Ввиду отсутствия Жоржиньо за развитие атак отвечали длинные передачи от Тьяго Силвы. Именно благодаря одному из таких забросов от защитника "Челси" открыл счет на 10-й минуте – Маунт обработал пас бразильца и оформил результативную передачу на Хавертца (1:0). Через несколько минут Кай забил еще раз, правда, из офсайда.

Мейсон не находился в центральном круге рядом с Гилмором, из-за чего игра вышла во многом открытой в обе стороны. Несколько раз в первой половине встречи Ареоля и Менди выручали свои команды своевременными бросками в направлении мяча. К примеру, Альфонсо не дал Зиешу удвоить цифры на табло, а Эдуар не позволил Айне забить в раздевалку.

После перерыва тенденция сохранилась: "Челси" хватало редких всплесков, чтобы ставить "Фулхэм" в тупик. В начале второго тайма Чилвелл отдал простую диагональ на Хавертца, Кай обработал снаряд, скинул на Вернера, после чего Тимо идеально рассчитал тайминг и эффективно вернул сферу своему соотечественнику (2:0).

Kai Havertz now has 3 goals and 1 assist in his last 3 Premier League starts. Excellent. pic.twitter.com/NsTO1xPRMP

Все, что показывали "дачники" на финальной трети поля, сводилось к бесконечным и бессмысленным навесам. "Пенсионерам" даже не пришлось сбиваться исключительно на контратаки, ведь благодаря комфортному счету и неспособности оппонента сильно мешать, "Челси" легко выходил из-под давления "Фулхэма" и строил позиционные наступления. К слову, Абрахам на поле "Бриджа" все-таки вышел, Тэмми заменил Маунта, который получил микроповреждение. Таким образом, команда Тухеля добывает важные три очка, сохраняет позитивный настрой и готовится к ответной встрече с мадридским "Реалом".

✅ Chelsea beat Fulham. We are now...



• 2 points behind Leicester

• 6 points clear of West Ham

• 7 points clear of Liverpool



In control of the top four race. pic.twitter.com/WOZn4EVdA8