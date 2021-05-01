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Кай Хавертц стреляет дважды. АПЛ. Челси – Фулхэм 2:0

Англия
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Немец оформил дубль, партнеры не нервничали, а гости не создали особых проблем

Кай Хавертц стреляет дважды. АПЛ. Челси – Фулхэм 2:0

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Тухель не пошел на столь радикальную ротацию в тайм-ауте между матчами полуфинала ЛЧ, как тот же Пеп Гвардиола в поединке с "Кристал Пэлас", однако тренер "Челси" все же оставил на скамейке ровно половину полевых футболистов, которые боролись в Мадриде. Удивительно, что Томас доверился 19-летнему Билли Гилмору, но не выпустил при этом в старте Тэмми Абрахама – немецкий специалист продолжает игнорировать английского форварда. Добавим, что Скотт Паркер же составом "Фулхэма" не удивил.

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Хозяева провели первый тайм в режиме экономии. Ввиду отсутствия Жоржиньо за развитие атак отвечали длинные передачи от Тьяго Силвы. Именно благодаря одному из таких забросов от защитника "Челси" открыл счет на 10-й минуте – Маунт обработал пас бразильца и оформил результативную передачу на Хавертца (1:0). Через несколько минут Кай забил еще раз, правда, из офсайда.

Мейсон не находился в центральном круге рядом с Гилмором, из-за чего игра вышла во многом открытой в обе стороны. Несколько раз в первой половине встречи Ареоля и Менди выручали свои команды своевременными бросками в направлении мяча. К примеру, Альфонсо не дал Зиешу удвоить цифры на табло, а Эдуар не позволил Айне забить в раздевалку.

После перерыва тенденция сохранилась: "Челси" хватало редких всплесков, чтобы ставить "Фулхэм" в тупик. В начале второго тайма Чилвелл отдал простую диагональ на Хавертца, Кай обработал снаряд, скинул на Вернера, после чего Тимо идеально рассчитал тайминг и эффективно вернул сферу своему соотечественнику (2:0).

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Все, что показывали "дачники" на финальной трети поля, сводилось к бесконечным и бессмысленным навесам. "Пенсионерам" даже не пришлось сбиваться исключительно на контратаки, ведь благодаря комфортному счету и неспособности оппонента сильно мешать, "Челси" легко выходил из-под давления "Фулхэма" и строил позиционные наступления. К слову, Абрахам на поле "Бриджа" все-таки вышел, Тэмми заменил Маунта, который получил микроповреждение. Таким образом, команда Тухеля добывает важные три очка, сохраняет позитивный настрой и готовится к ответной встрече с мадридским "Реалом".

АПЛ, 34-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Кевин Френд (Англия)

"Челси" – "Фулхэм" 2:0

Голы: Хавертц (10, 49)

"Челси": Менди – Кристенсен, Силва, Зума – Джеймс, Гилмор, Маунт (Абрахам, 76), Чилвелл (Алонсо, 81) – Зиеш (Канте, 66), Вернер – Хавертц

"Фулхэм": Ареоля – Айна, Андерсен, Адарабиойо, Робинсон – Замбо-Ангисса, Лемина (Карвалью, 78), Кавалейру (Онома, 78), Декордова-Рид, Лукман – Майя (Митрович, 81)

Предупреждения: Зума (41) – Айна (90+4)

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Кай Хавертц
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