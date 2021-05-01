АПЛ. Астон Вилла в гостях переиграла Эвертон

С такой домашней формой “Эвертону” будет крайне сложно пробиться в еврокубки. На “Гудисоне” команда Карло Анчелотти выиграла всего один из десяти последних матчей АПЛ (три ничьи, шесть поражений).

Победа над “Арсеналом” в прошлом туре не стала для переломной для “Эвертона”. В конечном итоге, кто только не обыгрывал “Арсенал” в этом сезоне? Поражение “Вилле” оставляет “ирисок” на восьмом месте в чемпионате, вне пределов еврокубковой зоны.

Сам матч на “Гудисон Парк” получился очень интересным. Команды практически все 90 минут провели в атаках и нанесли на двоих 29 ударов.

“Вилла” атаковала острее. В первом тайме по голу забили английские форварды Доминик Калверт-Льюин (15-й гол в АПЛ) и Олли Уоткинс (13). Присутствие Гарета Саутгейта на стадионе действует вдохновляюще. Форвард “Виллы” открыл счет, смело вступив в отбор против защитника “Эвертона” Холгейта, а Калверт-Льюин замкнул головой подачу с угла от Диня.

Оба нападающие могли забить еще по голу, но впечатляющие сэйвы делали Мартинес и Пикфорд. Вратарь “Эвертона” также дважды не дал забить Траоре, два раза в первом тайме “ирисок” выручил каркас ворот (Эль-Гази в упор пробил в перекладину, Баркли дальним ударом – в штангу).

Команды не думали останавливаться и во втором тайме, но моментов было меньше. И все же победа осталась за “Виллой”. Эль-Гази отправил с двадцати метров мяч по такой траектории, что у Пикфорда просто не было шансов. 1:2 – победа осталась за “Виллой”.

Английская Премьер-лига, 34-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Астон Вилла” 1:2

Голы: Калверт-Льюин 19 – Уоткинс 13, Эль-Гази 80

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Годфри, Холгейт, Динь – Аллан, Гомеш (Делф 70) – Ивоби (Бернард 76), Сигурдссон (Кинг 82), Ришарлисон – Калверт-Льюин

“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Макгинн, Дуглас Луис – Эль-Гази (Дэвис 90+1), Баркли, Траоре (Рэмзи 88) – Уоткинс

Предупреждения: Дуглас Луис 41, Эль-Гази 90+1