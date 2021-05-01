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Тухель: Фулхэм близок к дну таблицы, и это может сбить с толку и создать проблемы
Наставник "аристократов" подвел итоги победы над "дачниками"
chelseafc.com
Главный тренер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал
"Можно увидеть, что "Фулхэм" близок к дну таблицы, и это может сбить с толку и создать проблемы. Нашей целью было максимально сосредоточиться на игре.
По моим наблюдениям, не так много команд полностью переигрывали "Фулхэм", обычно они доставляют неприятности своим соперникам, против них тяжело играть.
Мои поздравления команде – в таких матчах можно больше потерять, чем приобрести", – рассказал Тухель.
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