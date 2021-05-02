  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фальк: Тухель влюбился в игру Лукаку и хотел бы иметь такого форварда в команде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фальк: Тухель влюбился в игру Лукаку и хотел бы иметь такого форварда в команде

Англия
(1 голосов)

Нападающий очень нравится тренеру лондонской команды

Фальк: Тухель влюбился в игру Лукаку и хотел бы иметь такого форварда в команде

Новина українською

Журналист Кристиан Фальк рассказал, что "Челси" хочет приобрести форварда "Интера" Ромелу Лукаку:

"Это так. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с Холандом, который стал для Тухеля трансфером мечты. Но Томас знает, что провернуть сделку будет очень тяжело. Придется также убеждать "Боруссию", которая не хочет продавать игрока.

Как следствие, нужен еще один сильный форвард в качестве альтернативного варианта. Тухель влюбился в игру Лукаку и хотел бы иметь такого форварда в команде", – заявил Фальк.

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 33 матчах Серии А. Игрок забил 21 гол и отдал 9 ассистов. Его цена составляет 90 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ромелу Лукаку Томас Тухель Челси (Лондон) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportwitness.co.uk

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...