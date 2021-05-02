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Арсенал собирается купить полузащитника Брайтона
Полузащитник понравился руководству "канониров"
"Арсенал" близок к покупке малийского полузащитника "Брайтона" Ива Биссума.
По информации Daily Star, 24-летний футболист может обойтись лондонскому клубу в 30 миллионов фунтов.
В текущем сезоне Ив Биссума провел 35 матчей за "Брайтон" и забил 2 гола. Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 17 млн евро.
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Источник:Dailystar
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