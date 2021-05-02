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Тренер сборной Бельгии может возглавить Тоттенхэм
Англичане хотят заполучить известного специалиста
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес имеет возможность возглавить лондонский "Тоттенхэм".
Отмечается, что специалист может начать работу в английском клубе только после чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.
Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда завоевала бронзу ЧМ-2018. Ранее коуч тренировал "Эвертон", "Уиган" и "Суонси".
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Источник:The Sun
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