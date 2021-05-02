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Тренер сборной Бельгии может возглавить Тоттенхэм

Англия
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Англичане хотят заполучить известного специалиста

Тренер сборной Бельгии может возглавить Тоттенхэм

Новина українською

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес имеет возможность возглавить лондонский "Тоттенхэм".

Отмечается, что специалист может начать работу в английском клубе только после чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда завоевала бронзу ЧМ-2018. Ранее коуч тренировал "Эвертон", "Уиган" и "Суонси".

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В статье: Роберто Мартинес Тоттенхэм (Англия)
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Источник:
The Sun

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