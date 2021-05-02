Сити уверенно идет к чемпионству. Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити".

В 34-м туре АПЛ лондонская команда встретилась с "горожанами". "Сити" начал матч с привычного контроля мяча, однако не сделал в первом тайме ни одного удара в створ. Уже во второй половине поединка команда усилила натиск и почти подряд забила два гола: на 57-й минуте отличился Серхио Агуэро с паса Бенджамена Менди, а уже на 59-й счет удвоил Ферран Торрес. "Кристал Пэлас" никак не смог ответить на это.

Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2

Голы: Агуэро (57), Торрес (59)