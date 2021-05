Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль отложен из-за массовых протестов болельщиков

Старт матча 34-го тура Премьер-лиги между “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем” был перенесен на неопределенное время из-за массовых протестов болельщиков на “Олд Траффорд”.

Игра должна была начаться в 18:30 по киевскому времени.

Несколько тысяч фанов “Юнайтед” собрались у стадиона “Олд Траффорд”, призывая американских владельцев Глейзеров продать клуб. Несколько сот фанов смогли прорваться на поле, по некоторым сообщениям пострадало оборудование телетранслятора, а инспекторы проверяют урон газону. Также организаторы встречи устанавливают, был ли нарушен протокол COVID-19.

Фото: AFP/Getty Images/Автор - Oli Scarff

Обе команды, а также судейская бригада пока не смогли прибыть на стадион.

BREAKING: @SkySportsNews is reporting that the Manchester United v Liverpool match referee has been turned away from Old Trafford where a protest against the Glazer family is taking place.



Read more here: https://t.co/RdVLmjdj27 pic.twitter.com/XI66UZOiEt