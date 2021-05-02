Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль отложен из-за массовых протестов болельщиков

Старт матча 34-го тура Премьер-лиги между “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем” был перенесен на неопределенное время из-за массовых протестов болельщиков на “Олд Траффорд”.

Игра должна была начаться в 18:30 по киевскому времени.

Несколько тысяч фанов “Юнайтед” собрались у стадиона “Олд Траффорд”, призывая американских владельцев Глейзеров продать клуб. Несколько сот фанов смогли прорваться на поле, по некоторым сообщениям пострадало оборудование телетранслятора, а инспекторы проверяют урон газону. Также организаторы встречи устанавливают, был ли нарушен протокол COVID-19.

Фото: AFP/Getty Images/Автор - Oli Scarff

Обе команды, а также судейская бригада пока не смогли прибыть на стадион.

BREAKING: @SkySportsNews is reporting that the Manchester United v Liverpool match referee has been turned away from Old Trafford where a protest against the Glazer family is taking place.



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Многие болельщики протестовали в желто-зеленой атрибутике, такжи зажигались желтые и зеленые файера. Это цвета клуба “Ньютон Хит”, основанного в 1878 году. В 1902 году он был переименован в “Манчестер Юнайтед”. “Желто-зеленые” акции начались в 2005 году, когда Глейзеры стали владельцами “Юнайтед”, повесив на клуб свой долг за его покупку.

Протесты против американских владельцев возобновились после того как Глейзеры стали одними из инициаторов создания провального проекта “европейской Суперлиги”, который просуществовал два дня.

Фото: PA/Автор - Barrington Coombs

Ранее главный тренер “МЮ” Оле-Гуннар Сульшер сказал, что болельщики имеют право выражать свое мнение.