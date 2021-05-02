Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль отложен из-за массовых протестов болельщиков
Фанаты прорвались на поле Олд Траффорд и ломали оборудование
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Старт матча 34-го тура Премьер-лиги между “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем” был перенесен на неопределенное время из-за массовых протестов болельщиков на “Олд Траффорд”.
Игра должна была начаться в 18:30 по киевскому времени.
Несколько тысяч фанов “Юнайтед” собрались у стадиона “Олд Траффорд”, призывая американских владельцев Глейзеров продать клуб. Несколько сот фанов смогли прорваться на поле, по некоторым сообщениям пострадало оборудование телетранслятора, а инспекторы проверяют урон газону. Также организаторы встречи устанавливают, был ли нарушен протокол COVID-19.
Фото: AFP/Getty Images/Автор - Oli Scarff
Обе команды, а также судейская бригада пока не смогли прибыть на стадион.
BREAKING: @SkySportsNews is reporting that the Manchester United v Liverpool match referee has been turned away from Old Trafford where a protest against the Glazer family is taking place.— Sky News (@SkyNews) May 2, 2021
Read more here: https://t.co/RdVLmjdj27 pic.twitter.com/XI66UZOiEt
Многие болельщики протестовали в желто-зеленой атрибутике, такжи зажигались желтые и зеленые файера. Это цвета клуба “Ньютон Хит”, основанного в 1878 году. В 1902 году он был переименован в “Манчестер Юнайтед”. “Желто-зеленые” акции начались в 2005 году, когда Глейзеры стали владельцами “Юнайтед”, повесив на клуб свой долг за его покупку.
Протесты против американских владельцев возобновились после того как Глейзеры стали одними из инициаторов создания провального проекта “европейской Суперлиги”, который просуществовал два дня.
Фото: PA/Автор - Barrington Coombs
Ранее главный тренер “МЮ” Оле-Гуннар Сульшер сказал, что болельщики имеют право выражать свое мнение.
Популярное сейчас
- Президент Легии: Аренда Русина будет сокращена. Шабанов, скорее всего, тоже вернется в Киев
- Де Дзерби: Возможно, я мог бы уйти
- Экс-игрок Карпат может перейти в известный итальянский клуб
- Неожиданный гол де Брюйне после паса Зинченко - Навас так и не понял, что произошло
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату