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Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль отложен из-за массовых протестов болельщиков

Англия
(2 голосов)

Фанаты прорвались на поле Олд Траффорд и ломали оборудование

Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль отложен из-за массовых протестов болельщиков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Старт матча 34-го тура Премьер-лиги между “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем” был перенесен на неопределенное время из-за массовых протестов болельщиков на “Олд Траффорд”.

Игра должна была начаться в 18:30 по киевскому времени.

Несколько тысяч фанов “Юнайтед” собрались у стадиона “Олд Траффорд”, призывая американских владельцев Глейзеров продать клуб. Несколько сот фанов смогли прорваться на поле, по некоторым сообщениям пострадало оборудование телетранслятора, а инспекторы проверяют урон газону. Также организаторы встречи устанавливают, был ли нарушен протокол COVID-19.

Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль отложен из-за массовых протестов болельщиков - изображение 1

Фото: AFP/Getty Images/Автор - Oli Scarff

Обе команды, а также судейская бригада пока не смогли прибыть на стадион.

Многие болельщики протестовали в желто-зеленой атрибутике, такжи зажигались желтые и зеленые файера. Это цвета клуба “Ньютон Хит”, основанного в 1878 году. В 1902 году он был переименован в “Манчестер Юнайтед”. “Желто-зеленые” акции начались в 2005 году, когда Глейзеры стали владельцами “Юнайтед”, повесив на клуб свой долг за его покупку.

Протесты против американских владельцев возобновились после того как Глейзеры стали одними из инициаторов создания провального проекта “европейской Суперлиги”, который просуществовал два дня.

Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль отложен из-за массовых протестов болельщиков - изображение 2

Фото: PA/Автор - Barrington Coombs

Ранее главный тренер “МЮ” Оле-Гуннар Сульшер сказал, что болельщики имеют право выражать свое мнение.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Комментарии (7)
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football_soccer (Украина)
02.05.2021 в 19:18
не про саму акцию, а в контексте идиотского запрета на посещение стадионов болельщиками. В очередной раз все убедились, насколько же это идиотский запрет. Ну вы гляньте на эти фотки, люди ходят, в кучки собираются, в большие кучки, друг возле друга орут, и все норм, жизнь как жизнь. Но блин, а вот собраться в кучку людей на стадионе и там пробыть два часа это неееееее, все, именно это, по мнению политиков и врачей, максимальная опасность.... ну что за идиотизм. Пустите уже людей смотреть футбольчик, алё
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0
0
oda1979 (Запорожье)
02.05.2021 в 19:34
Але, это когда из-за таких идиотов после посещения матча скаканет статистика по короне.
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0
0
янковский ян (Запорожье)
02.05.2021 в 19:16
Глейзеры молодцы.как в анекдоте. Взял миллион долларов в банке в кредит. На эти деньги купил банк и первым указом после покупки скостил свой долг
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0
0
corech (Горловка)
02.05.2021 в 18:53
А де руцький мір там затоплені шахти,розібрані заводи,"комендантский час",та занепад Донбас Арени.
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+8
-2
MU777777 (Дергачи)
02.05.2021 в 18:40
Там, где американский "мир"...там счастье и достаток демократии!
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+1
-14
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
02.05.2021 в 18:50
Маленький, иди лучше передёрни и успокойся.
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+7
0
Ramses-ua (Запорожье)
02.05.2021 в 19:02
Всё верно,если бы не фанаты на поле бы вышли солдаты НАТО
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+3
0


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