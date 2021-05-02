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Артета: Арсеналу нужно постараться закончить АПЛ как можно выше
Наставник "канониров" подвел итоги победы над "сороками"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Эта игра доказала, что мы по-прежнему внимательно относимся к АПЛ. Мы верим, что все еще может сложиться как надо, если будем набирать очки.
Игроки правильно отнеслись к делу, иногда показывали настоящее мастерство и полностью контролировали матч с самого начала. Нам пришлось освежить состав из-за большого числа матчей. В четверг против "Вильярреалу" пришлось очень нелегко, но команда все равно была предельно сосредоточенной на игре с "Ньюкаслом" и поэтому победила.
Мы контролировали ход матча и увеличивали темп, когда было нужно. Гол, забитый в начале, придал нам уверенности, необходимой после проигрыша в четверг. Нам нужно постараться изо всех сил и закончить чемпионат как можно выше в таблице. Для этого нужны мощные выступления, что мы сегодня и увидели", – рассказал испанец.
После этого тура "пушкари" имеют в своем активе 49 очков и занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ.
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