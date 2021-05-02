Поединок МЮ - Ливерпуль перенесен из-за протестов на Олд Траффорд

В рамках 34-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" должен был принять "Ливерпуль". Начало встречи было запланировано на 18:30.

Но из-за протестов фанатов "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" против семьи Глейзеров (руководство "МЮ" - прим.) поединок перенесен.

"После обсуждения между полицией, Премьер-лигой, советом "Олд Траффорда" и клубами наш матч с "Ливерпулем" был отложен из-за соображений безопасности в связи с сегодняшним протестом. Будут проходить обсуждения с Премьер-лигой о пересмотренной дате матча.

Наши болельщики, и мы полностью признаем право на свободное выражение своего мнения и мирные протесты.

Однако мы сожалеем о сбоях в работе команд и действиях, которые поставили под угрозу других фанатов, персонал и полицию. Мы благодарим полицию за их поддержку и будем помогать им в любых последующих расследованиях", - говорится в заявлении "Ман Юнайтед".