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Поединок МЮ - Ливерпуль перенесен из-за протестов на Олд Траффорд
Новая дата поединка пока неизвестна
"Ман Юнайтед" / Автор неизвестен
В рамках 34-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" должен был принять "Ливерпуль". Начало встречи было запланировано на 18:30.
Но
"После обсуждения между полицией, Премьер-лигой, советом "Олд Траффорда" и клубами наш матч с "Ливерпулем" был отложен из-за соображений безопасности в связи с сегодняшним протестом. Будут проходить обсуждения с Премьер-лигой о пересмотренной дате матча.
Наши болельщики, и мы полностью признаем право на свободное выражение своего мнения и мирные протесты.
Однако мы сожалеем о сбоях в работе команд и действиях, которые поставили под угрозу других фанатов, персонал и полицию. Мы благодарим полицию за их поддержку и будем помогать им в любых последующих расследованиях", - говорится в заявлении "Ман Юнайтед".
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