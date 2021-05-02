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Поединок МЮ - Ливерпуль перенесен из-за протестов на Олд Траффорд

Англия
(1 голосов)

Новая дата поединка пока неизвестна

Поединок МЮ - Ливерпуль перенесен из-за протестов на Олд Траффорд

"Ман Юнайтед" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 34-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" должен был принять "Ливерпуль". Начало встречи было запланировано на 18:30.

Но из-за протестов фанатов "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" против семьи Глейзеров (руководство "МЮ" - прим.) поединок перенесен.

"После обсуждения между полицией, Премьер-лигой, советом "Олд Траффорда" и клубами наш матч с "Ливерпулем" был отложен из-за соображений безопасности в связи с сегодняшним протестом. Будут проходить обсуждения с Премьер-лигой о пересмотренной дате матча.

Наши болельщики, и мы полностью признаем право на свободное выражение своего мнения и мирные протесты.

Однако мы сожалеем о сбоях в работе команд и действиях, которые поставили под угрозу других фанатов, персонал и полицию. Мы благодарим полицию за их поддержку и будем помогать им в любых последующих расследованиях", - говорится в заявлении "Ман Юнайтед".

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
02.05.2021 в 20:41
Ольгинская фабрика работает без выходных.Ставка удвоена.
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metall5291 (Kharkiv)
02.05.2021 в 20:27
Всё таки не все решают деньги (Глейзеров). Что-то решают и болельщики (или фанаты). Никогда не поддерживал беспорядки, но Глейзеры (как и прочие организаторы позорной лиги) просто зарвались.
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