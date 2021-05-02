АПЛ. Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 4:0. Уверенная победа шпор и хет-трик Бэйла   

В Премьер-лиге Гарет Бэйл сделал по дублю в ворота “Бернли” и “Кристал Пэлас”, также он забил один мяч “Саутгемптону” и до этого “Брайтону”. Еще по разу он отмечался в воротах “Уикома” и “Сток Сити” в кубковых матчах. Сегодня хет-трик в ворота вылетевшего “Шеффилд Юнайтед”. Валлиец набирает неплохую статистику, но настоящую пользу своей команде он приносит только в матчах против слабых соперников.

Матч проходил в очень медленном темпе, особенно в первом тайме. “Шеффилд” и не думал атаковать, “Тоттенхэм” никуда не спешил. Возможно, первый тайм закончился б нулевой ничьей, если бы не редкое просветление Орье и Бэйла. Первый отдал хороший пас черпачком, второй вовремя сделал рывок от застывших защитников.

После перерыва “шпоры” быстро забили гол после дальнего паса Алдеверейлда на Сона, но кореец оказался в офсайде. Сон все же распишется в воротах “Шеффилда”, но сначала хет-трик оформил Бэйл. На 61-й минуте – контратака после углового гостей и точный пас Сона, на 69-й – удар с двадцати метров без сопротивления.

На 75-й минуте Бэйл покинул поле, и сразу же свой гол забил Сон, красиво пробив с 25 метров ударом от штанги.

Лучший бомбардир и ассистент лиги сегодня не отметился результативными действиями. Но и просто победой “Тоттенхэма” Кейн должен быть доволен. “Шпоры” поднялись на пятое место.

Английская Премьер-лига, 34-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Шеффилд Юнайтед” 4:0

Голы: Бэйл 36, Бэйл 61, Бэйл 69, Сон 77

“Тоттенхэм”: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Дайер, Регилон – Хейбьерг, Ло Чельсо (Уинкс 70) – Бэйл (Бергвейн 75), Алли (Ламела 78), Сон – Кейн

“Шеффилд Юнайтед”: Рэмсдэйл – Бэшем, Игэн, Болдок – Стивенс, Флек, Осборн, Норвуд, Богл (Берге 46) – Макголдрик (Муссе 83), Брюстер (Берк 46)

Предупреждение: Хейбьерг 88