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"Поль – победитель". Сульшер – о дальнейшей судьбе Погба в Манчестер Юнайтед
Оле нравится работать с французом
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил журналистам на их вопрос о том, какой он видит команду в будущем – с Полем Погба или без него. Напомним, контракт французского хавбека с английским клубом истекает через год.
"Я хочу, чтобы он остался. Мне нравится тренировать Погба, общаться с ним и ставить амбициозные задачи. Поль – победитель, который хочет прогрессировать, он прислушивается ко мне и ему нравится в Манчестере".
"Он постоянно улыбается. Мы относимся к друг другу с большим уважением. Я знаком с ним очень давно – с резервной команды "Юнайтед". Это облегчает работу".
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