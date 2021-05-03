"Поль – победитель". Сульшер – о дальнейшей судьбе Погба в Манчестер Юнайтед

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил журналистам на их вопрос о том, какой он видит команду в будущем – с Полем Погба или без него. Напомним, контракт французского хавбека с английским клубом истекает через год.

"Я хочу, чтобы он остался. Мне нравится тренировать Погба, общаться с ним и ставить амбициозные задачи. Поль – победитель, который хочет прогрессировать, он прислушивается ко мне и ему нравится в Манчестере".