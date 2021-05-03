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"Поль – победитель". Сульшер – о дальнейшей судьбе Погба в Манчестер Юнайтед

Англия
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Оле нравится работать с французом

"Поль – победитель". Сульшер – о дальнейшей судьбе Погба в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил журналистам на их вопрос о том, какой он видит команду в будущем – с Полем Погба или без него. Напомним, контракт французского хавбека с английским клубом истекает через год.

"Я хочу, чтобы он остался. Мне нравится тренировать Погба, общаться с ним и ставить амбициозные задачи. Поль – победитель, который хочет прогрессировать, он прислушивается ко мне и ему нравится в Манчестере".

"Он постоянно улыбается. Мы относимся к друг другу с большим уважением. Я знаком с ним очень давно – с резервной команды "Юнайтед". Это облегчает работу".

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В статье: Поль Погба Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
The Guardian

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