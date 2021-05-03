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Манчестер Юнайтед не будет подписывать Санчо в летнее трансферное окно
Клуб пугает стоимость футболиста
"Манчестер Юнайтед" пересмотрит вопрос о том, подписывать ли клубу вингера дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, пишет Daily Telegraph.
"Шмели" хотят 100 миллионов фунтов стерлингов за англичанина, но "красные дьяволы" не готовы платить такие деньги за игрока в пандемию.
Также манкунианцы считают не очень рентабельным тратить такую большую сумму на одного игрока, так как за эти деньги можно подписать Джеймса Мэддисона и Джека Грилиша.
В текущем сезоне на счету Санчо 6 голов и 9 результативных передач в 23 матчах Бундеслиги.
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