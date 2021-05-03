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Защитник ПСЖ близок к подписанию контракта с Челси
Лондонцы намерены усилить фланги
По информации France Football, "Челси" интересуется защитником "ПСЖ" Левеном Курзава. "Синие" уже контактировали с агентом 28-летнего француза. Сам игрок готов переехать в Лондон.
На фулбека также претендуют "Барселона", "Атлетико", "Арсенал", "Ювентус" и "Интер".
В текущем сезоне на счету француза 1 гол и 1 результативная передача в 18 матчах Лиги 1.
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