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Манчестер Юнайтед выступил с заявлением по поводу протеста
Руководство и остальные болельщики осуждают подобные действия
90min
"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением на официальном сайте по поводу протеста фанатов на "Олд Траффорд".
2 мая болельщики "МЮ" устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона, где должен был пройти матч с "Ливерпулем". Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.
"Вчера, хоть многие болельщики и хотели просто воспользоваться своим правом на протест и мирно выразить свое мнение, некоторые намеревались сорвать подготовку команды и саму игру, о чем свидетельствует активность в отеле и на стадионе.
Сообщения в социальных сетях о том, что протестующие смогли попасть на стадион и поле через ворота, открытые персоналом клуба, полностью неверны. Прорвавшись через ограждения и посты охраны на территории перед стадионом, некоторые протестующие перелезли через ворота и открыли боковую дверь на трибуне, что позволило остальным пройти к полю.
Большая часть наших болельщиков осуждают нанесенный ущерб, а также любое насилие по отношению к сотрудникам клуба, полиции или другим болельщикам, и теперь этим делом занялась полиция. Клуб не хочет, чтобы мирные протестующие понесли наказание, но будет работать совместно с полицией для выявления лиц, причастных к преступным действиям", - говорится в заявлении.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", который должен был начаться 2 мая, не состоялся по соображениям безопасности.
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