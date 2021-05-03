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Манчестер Юнайтед выступил с заявлением по поводу протеста

Англия
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Руководство и остальные болельщики осуждают подобные действия

Манчестер Юнайтед выступил с заявлением по поводу протеста

90min

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" выступил с заявлением на официальном сайте по поводу протеста фанатов на "Олд Траффорд".

2 мая болельщики "МЮ" устроили акцию протеста и прорвались на поле стадиона, где должен был пройти матч с "Ливерпулем". Они требовали отставки владельцев клуба — семьи Глейзеров.

"Вчера, хоть многие болельщики и хотели просто воспользоваться своим правом на протест и мирно выразить свое мнение, некоторые намеревались сорвать подготовку команды и саму игру, о чем свидетельствует активность в отеле и на стадионе.

Сообщения в социальных сетях о том, что протестующие смогли попасть на стадион и поле через ворота, открытые персоналом клуба, полностью неверны. Прорвавшись через ограждения и посты охраны на территории перед стадионом, некоторые протестующие перелезли через ворота и открыли боковую дверь на трибуне, что позволило остальным пройти к полю.

Большая часть наших болельщиков осуждают нанесенный ущерб, а также любое насилие по отношению к сотрудникам клуба, полиции или другим болельщикам, и теперь этим делом занялась полиция. Клуб не хочет, чтобы мирные протестующие понесли наказание, но будет работать совместно с полицией для выявления лиц, причастных к преступным действиям", - говорится в заявлении.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль", который должен был начаться 2 мая, не состоялся по соображениям безопасности.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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