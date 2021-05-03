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АПЛ введет устав владельцев клубов, чтобы предотвратить создание новых "европейских суперлиг"
Действуют на опережение
Фото: Англійська прем'єр-ліга/автор невідомий
Английская премьер-лига вводит новый документ - устав владельцев футбольных клубов. Таким образом она хочет защититься в будущем от новых попыток создания альтернативных чемпионатов.
Владельцы клубов должны подписаться под "основными принципами" соревнований. Нарушение этих принципов будет тянуть за собой жесткие санкции.
Премьер-лига настаивает, что события последних двух недель "поставили под сомнение основы и решимость английского футбола".
Дополнительные правила и положения обеспечат защиту принципов АПЛ и открытых соревнований, а новый устав владельцев должны подписать все владельцы клубов. Он обяжет их к выполнению основных принципов АПЛ. За нарушение этих правил и хартии будут применять санкции, - говорит в заяве АПЛ.
Шесть команд АПЛ, "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", объявили 18 апреля, что присоединяются к новому континентальному соревнованию под названием "Европейская суперлига". Из-за сильного давления все шестеро отказались от нового соревнования в течение 48 часов.
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