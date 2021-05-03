АПЛ введет устав владельцев клубов, чтобы предотвратить создание новых "европейских суперлиг"

Английская премьер-лига вводит новый документ - устав владельцев футбольных клубов. Таким образом она хочет защититься в будущем от новых попыток создания альтернативных чемпионатов.

Владельцы клубов должны подписаться под "основными принципами" соревнований. Нарушение этих принципов будет тянуть за собой жесткие санкции.

Премьер-лига настаивает, что события последних двух недель "поставили под сомнение основы и решимость английского футбола".

Дополнительные правила и положения обеспечат защиту принципов АПЛ и открытых соревнований, а новый устав владельцев должны подписать все владельцы клубов. Он обяжет их к выполнению основных принципов АПЛ. За нарушение этих правил и хартии будут применять санкции, - говорит в заяве АПЛ.

Шесть команд АПЛ, "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", объявили 18 апреля, что присоединяются к новому континентальному соревнованию под названием "Европейская суперлига". Из-за сильного давления все шестеро отказались от нового соревнования в течение 48 часов.