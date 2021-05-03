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АПЛ. Вест Бромвич сохраняет минимальные шансы на спасение

Англия
(1 голосов)

Ничья между ВБА и Вулверхэмптоном на Хоторнсе

АПЛ. Вест Бромвич сохраняет минимальные шансы на спасение

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Сэм Эллардайс гордится своим резюме. Его тренерская карьера в АПЛ началась 20 лет назад, он работал в семи клубах, и ни один из них не вылетал в Чемпионшип. Что ж, все бывает впервые. “Вест Бромвич” в двух последних матчах с “Астон Виллой” и “Вулверхэмптоном” набрал два очка из шести возможных, и вылет в Чемпионшип – это вопрос времени. Чтобы остаться в АПЛ, “Вест Брому” нужно выиграть все оставшиеся матчи, и надеяться, чтобы помимо “Фулхэма”, вообще не будут набирать очки “Брайтон”, “Саутгемптон”, “Бернли” или “Ньюкасл”. Десять очков от спасения за четыра тура до конца – шансов нет.

“Вулверхэмптон” в прошлом туре унизительно проиграл “Бернли” (0:4) и сегодня команда Санту постаралась хотя бы частично смыть позор. “Волки” хорошо выглядели в первые 30 минут, не в последнюю очередь из-за того, что Эллардайс ошибся с планом на игру, и уже на 33-й минуте провел тактическую замену, выпустив вингера вместо центрбека. “ВБА” проигрывал, если бы не великолепная игра вратаря Джонстона. Но и он был бессилен на 45+2 минуте, когда комичный гол забил Фабиу Силва. Бартли хотел выбить мяч из своей штрафной подальше, но попал в ногу юного португальца, и мяч по издевательской траектории залетел за спину вратарю ВБА.

Хозяева добавили после перерыва, и гол не заставил себя ждать – отличный кросс Таунсенда и Диань забил головой. Оставалось играть более 30 минут, но второй мяч “Вест Брому” провести не удалось. 1:1.

Вероятно, в следующем туре команда Эллардайса вылетит – ВБА отправится на выездной матч против “Арсенала”.

Английская Премьер-лига, 34-й тур. Вест Бромвич, “Хоторнс”

“Вест Бромвич Альбион” – “Вулверхэмптон” 1:1

Голы: Диань 62 – Силва 45+2

“Вест Бромвич”: Джонстон – Аджайи, Бартли, О’Ши (Филлипс 33) – Ферлонг, Галлахер, Йокушлу, Мэйтленд-Найлз (Робинсон 78), Таунсенд – Перейра – Диань

“Вулверхэмптон”: Патрисиу – Аит-Нури (Килмен 82), Саисс, Коуди, Семеду – Невеш, Дендокер – Траоре, Витинья (Гиббз-Уайт 80), Отасови (Поденсе 71) – Силва

Предупреждения: Мэйтленд-Найлз 69, Ферлонг 87

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В статье: Вулверхэмптон Вест Бромвич Альбион
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