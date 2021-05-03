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С переносом сорванного поединка МЮ - Ливерпуль возникли проблемы
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"Ман Юнайтед" / Автор неизвестен
АПЛ подтвердила, что "о дате переноса поединка "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" будет сообщено позже".
Но ето предполагает существенные проблемы с расписанием. Ведь у Юнайтед уже есть в графике занята каждая середина недели до последнего игрового дня АПЛ, воскресенье 23 мая.
"Манчестер Юнайтед", в случае удачного второго матча полуфинала ЛЕ против "Ромы", закончит свой сезон финалом Лиги Европы в среду, 26 мая.
Напомним, что матч МЮ - Ливерпуль должен был состояться 2 мая. Но на стадион накануне игры ворвались фанаты "Манчестер Юнайтед". Они на время захватили "Олд Траффорд" с протестом против владельцев клуба американцев Глейзеров и сорвали поединок своей команды.
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