С переносом сорванного поединка МЮ - Ливерпуль возникли проблемы

АПЛ подтвердила, что "о дате переноса поединка "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" будет сообщено позже".

Но ето предполагает существенные проблемы с расписанием. Ведь у Юнайтед уже есть в графике занята каждая середина недели до последнего игрового дня АПЛ, воскресенье 23 мая.

"Манчестер Юнайтед", в случае удачного второго матча полуфинала ЛЕ против "Ромы", закончит свой сезон финалом Лиги Европы в среду, 26 мая.

Напомним, что матч МЮ - Ливерпуль должен был состояться 2 мая. Но на стадион накануне игры ворвались фанаты "Манчестер Юнайтед". Они на время захватили "Олд Траффорд" с протестом против владельцев клуба американцев Глейзеров и сорвали поединок своей команды.