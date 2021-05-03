  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. С переносом сорванного поединка МЮ - Ливерпуль возникли проблемы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С переносом сорванного поединка МЮ - Ливерпуль возникли проблемы

Англия
(1 голосов)

Нет свободной даты

С переносом сорванного поединка МЮ - Ливерпуль возникли проблемы

"Ман Юнайтед" / Автор неизвестен

Новина українською

АПЛ подтвердила, что "о дате переноса поединка "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" будет сообщено позже".

Но ето предполагает существенные проблемы с расписанием. Ведь у Юнайтед уже есть в графике занята каждая середина недели до последнего игрового дня АПЛ, воскресенье 23 мая.

"Манчестер Юнайтед", в случае удачного второго матча полуфинала ЛЕ против "Ромы", закончит свой сезон финалом Лиги Европы в среду, 26 мая.

Читайте такжеКина не будет. МЮ – Ливерпуль: почему мы не дождались яркого футбола в воскресный майский вечер?

Напомним, что матч МЮ - Ливерпуль должен был состояться 2 мая. Но на стадион накануне игры ворвались фанаты "Манчестер Юнайтед". Они на время захватили "Олд Траффорд" с протестом против владельцев клуба американцев Глейзеров и сорвали поединок своей команды.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
енгельс гассанович (Тернопіль)
03.05.2021 в 22:29
Проблеми мю. Технічна поразка, як господарям, які не змогли провести поєдинок.
Ответить
0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.05.2021 в 21:56
Кидайте монетку.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
03.05.2021 в 21:54
Когда для матча Швейцария-Украина не нашлось свободной даты, кантоны нас похерили...
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...