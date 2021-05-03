Владелец Spotify лично связался с президентом Арсенала

Тьерри Анри, экс-футболист нападающий, утверждает, что владелец Spotify Дэниэл Эк связался с семьей Кронке, которой принадлежит лондонский "Арсенал".

Тьери сказал: "Я думаю, это [продаже клуба] будет долго и нелегко, если вообще когда-нибудь произойдет. Но я хочу сказать, что Дэниел не отступится, он будет ждать, пока Кронке не согласится на продажу клуба.

Эк написал владельцу "Арсенала" Стену Кронке, а к концу недели, как ожидается, предложит 1,8 миллиарда фунтов стерлингов за клуб из северного Лондона, информирует Sky Sports.

Владелец Spotify уверен, что Кронке прислушивается к предложению, которое он считает убедительной. Эка поддерживает Анри и другие легенды Арсенала - Патрик Виейра и Деннис Бергкамп.

Он уже обратился [к Кронке] и уже сказал, что собрал средства. Чтобы тот убедился, что Дэниел может заплатить, - сказал Анри.

Накануне Кронке сообщил, что не будет продавать клуб. А Дэниэл Эк в ответ заявил, что его предложение серьезное и не одномоментное, а он готов ждать на продажу долго, а отказываться от нее не будет.