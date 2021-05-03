Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владелец Spotify лично связался с президентом Арсенала
Назвал цену и готов ждать, сколько нужно
E-Xecutive
Тьерри Анри, экс-футболист нападающий, утверждает, что владелец Spotify Дэниэл Эк связался с семьей Кронке, которой принадлежит лондонский "Арсенал".
Тьери сказал: "Я думаю, это [продаже клуба] будет долго и нелегко, если вообще когда-нибудь произойдет. Но я хочу сказать, что Дэниел не отступится, он будет ждать, пока Кронке не согласится на продажу клуба.
Эк написал владельцу "Арсенала" Стену Кронке, а к концу недели, как ожидается, предложит 1,8 миллиарда фунтов стерлингов за клуб из северного Лондона, информирует Sky Sports.
Владелец Spotify уверен, что Кронке прислушивается к предложению, которое он считает убедительной. Эка поддерживает Анри и другие легенды Арсенала - Патрик Виейра и Деннис Бергкамп.
Он уже обратился [к Кронке] и уже сказал, что собрал средства. Чтобы тот убедился, что Дэниел может заплатить, - сказал Анри.
Накануне Кронке сообщил, что не будет продавать клуб. А Дэниэл Эк в ответ заявил, что его предложение серьезное и не одномоментное, а он готов ждать на продажу долго, а отказываться от нее не будет.
Популярное сейчас
- Возвращение к истокам. Санжар назначен главным тренером Олимпика
- Монзуль назначена на один из ключевых матчей 25-го тура УПЛ
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль отложен из-за массовых протестов болельщиков
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату