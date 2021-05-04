АПЛ. Дубль Антонио оставляет Вест Хэм в борьбе за Лигу чемпионов

“Вест Хэм” последние два матча провел без Антонио и Крессуэлла, и дважды проиграл, выпав из первой четверки АПЛ. Сегодня лидеры атаки и защиты вернулись в стартовый состав, и “хаммерс” одержали важную победу над “Бернли” (2:1). Антонио впервые в сезоне сделал дубль.

Мойес выставил очень смелый состав, сделав акцент на атаку. В частности позицию в центре поля получил атакующий хавбек Лансини, под нападающим действовали Лингард и Форнальс, но еще ближе к Антонио играл Бенрахма.

Однако первые 20 минут матча были малоинтересными, пока “Вест Хэм” не привез себе пенальти. Диоп позволил Вуду чувствовать себя очень свободно в штрафной “хаммерс” и Соучеку пришлось завалить новозеландца. Сам же Вуд исполнил одиннадцатиметровый – 1:0.

“Вест Хэм” отыгрался очень быстро и вовремя. Лансини отобрал мяч на чужой половине и атака вторым темпом закончилась точным кроссом Цоуфала на Антонио.

Не прошло и десяти минут, как Вуд вывел хозяев вперед, и “Бернли” уже проигрывал в счете. И снова Антонио. В этот раз он откликнулся на превосходный пас Бенрахма и легким касанием отправил мяч в ворота – 2:1.

“Вест Хэм” продолжал атаковать, и хотел как можно скорее забить третий гол – счет оставался скользким. Были моменты у Антонио, Лингарда, Форнальса. В результате “Вест Хэм” едва не пропустил. Вышедший на замену Джей Родригес должен был сравнивать счет, но гости были спасены исключительным сэйвом Фабианского.

“Бернли” в конце матча постарался обрушиться на ворота “Вест Хэма”, но команда Дэвида Мойеса уверенно сохранила победный счет.

2:1. “Вест Хэм” показал хороший футбол, заслуженно победил, и вернулся на пятое место. До четвертого “Челси” три очка.

Английская Премьер-лига, 34-й тур. Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Вест Хэм” 1:2

Голы: Вуд 19 (пен.) – Антонио 21, Антонио 29

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил (Гудмундссон 74) – Выдра (Родригес 61), Вуд (Барнс 85)

“Вест Хэм”: Фабиански – Крессуэлл, Доусон, Диоп, Цоуфал – Лансини, Соучек – Бенрахма (Боуэн 79), Лингард, Форнальс – Антонио

Предупреждения: Ми 85, Гудмундссон 87 – Доусон 86