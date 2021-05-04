Тьерри Анри: Владелец Spotify хочет вернуть лондонскому Арсеналу исчезнувшие идентичность и ДНК

Экс-форвард "Арсенала" Тьерри Анри рассказал о потенциальном приобретении "Арсенала" основателем музыкального сервиса Spotify Даниэлем Эком.

"Эк – болельщик "Арсенала". После разговора с Даниэлем мы встретились с сообществом болельщиков "канониров" и сказали фанатам, что хотим вернуть их в Совет директоров. Он хочет вернуть клуба исчезнувшие идентичность и ДНК. Сейчас в руководстве нет людей, которые готовы проложить верный путь".

"Эк собрал средства на качественное предложение. Болельщики хотят, чтобы Кронке покинул клуб. Процесс точно будет непростым и небыстрым. Я напомню, "Ливерпуль" долго шел к титулу АПЛ, однако "красные" не теряли свою идентичность. Знаете, если бы болельщики были в Совете, то ни о какой Суперлиге в "Арсенале" никто бы даже не зарекался".