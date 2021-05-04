Сон Хын Мин: Грустно, что Моуриньо ушёл и не добился успеха

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" Сон Хын Мин прокомментировал уход Жозе Моуринью с поста главного тренера "шпор".

"Всегда грустно, когда кто-то теряет работу. Я не хотел бы много говорить об этом, ведь я работал с ним 18 месяцев. У команды случались взлёты и падения. Были отличные периоды, а иногда всё было не так хорошо. Для меня он останется одним из лучших тренеров мира.

Грустно, что он ушёл, не добившись успеха. Моуринью всё выигрывает. Это единственная команда, с которой он не добился успеха. Мне очень жаль", — приводит слова форварда Goal со ссылкой на TV3.