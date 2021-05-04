Дело об убийстве полицией экс-футболиста АПЛ - пинали в голову и били электрошокером

Экс-игрок "Манчестер Сити", "Ипсвич Таун" и "Астон Виллы" Далиан Аткинсон (карьера - 1985-2001) умер в августе 2016 года в городе Телфорд в возрасте 48 лет. Сейчас началось рассмотрение дела в суде Бирмингема - речь идет об убийстве полицией. Расследование дела продолжалось три года. Сейчас же стало известно, что Аткинсона трижды ударяли электрошокером и пинали в голову.

Констебль полиции Западной Мерсии Бенджамин Монк находится под следствием и отрицает свою вину.

Представитель обвинения сообщила, что экс-футболиста били электрошокером 33 секунды, хотя разрешено лишь 5 секунд. Это означает, что полицейский раз за разом продолжал давить на кнопку.

У Аткинсона были серьезные проблемы со здоровьем, в частности терминальная стадия почечной недостаточности.

А констебль Монк еще и бил Далиана Аткинсона - по крайней мере 2 удара в лоб с такой силой, что на нем остались отпечатки шнурков из ботинка, отмечает Sky Sports.

31-летняя коллега Монка, Мэри Эллен Бэттл-Смит, также проходит по делу как обвиняемая. Она также не признала себя виновной.

А обвинение утверждает, что и младший офицер наносила удары Аткинсону, когда тот уже лежал.

Констебль Монк, несомненно, разозлился, его испугал этот человек [Аткинсон]. Он решил вылить этот гнев на Далиана ударами в голову.

Полиция приехала на вызов по поводу угрозы Далиана Аткинсона убить собственного отца Эрнеста. Старший брат Аткинсона Кенрой сказал: "Мой брат был в маниакальном состоянии и в депрессии. У него в плече была трубка для диализа, он вырвал ее и был весь в крови. Он держал папу за горло и говорил, что собирается его убить".