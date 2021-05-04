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Замело в мае. Полуфинальный поединок Лиги чемпионов играют сразу после снегопада
Фото: Goal Italia у твіттері
В британском городе Манчестер 4 мая 2021 выпал снег. А потому ответный поединок 1/2 Лиги чемпионов между местным "Манчестер Сити" и французским "ПСЖ" проходит на побелевшем футбольном поле.
Накануне матча работникам стадиона "Этихад" пришлось расчищать поле, прежде всего для того, чтобы было видно разметку.
С трудностями столкнулись и футболисты - им приходится бегать среди снега.
Напомним, что первый поединок во Франции закончился победой "Манчестер Сити" 2:1.
Ma dov’è il pallone? Tirate fuori un pallone arancione o un Super Santos. #citypsg #manchestercitypsg #manchestercity #psg #championsleague pic.twitter.com/iB9lwNWFay— Giuseppe Latorraca (@GiuseLatorraca2) May 4, 2021
Maysı ayında İngilterede kar yağımış m. City, -paris maçında #manchestercityPSG pic.twitter.com/ju5Cbgux6n— HAKAN???????? (@hakanylmzzz64) May 4, 2021
#manchestercityPSG— Paola Rendina (@pabla77) May 4, 2021
❄❄❄☃️ pic.twitter.com/dw1IaeqWyC
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