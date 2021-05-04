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Замело в мае. Полуфинальный поединок Лиги чемпионов играют сразу после снегопада

Англия
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Замело в мае. Полуфинальный поединок Лиги чемпионов играют сразу после снегопада

Фото: Goal Italia у твіттері

Новина українською

В британском городе Манчестер 4 мая 2021 выпал снег. А потому ответный поединок 1/2 Лиги чемпионов между местным "Манчестер Сити" и французским "ПСЖ" проходит на побелевшем футбольном поле.

Накануне матча работникам стадиона "Этихад" пришлось расчищать поле, прежде всего для того, чтобы было видно разметку.

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С трудностями столкнулись и футболисты - им приходится бегать среди снега.

Напомним, что первый поединок во Франции закончился победой "Манчестер Сити" 2:1.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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