Замело в мае. Полуфинальный поединок Лиги чемпионов играют сразу после снегопада

В британском городе Манчестер 4 мая 2021 выпал снег. А потому ответный поединок 1/2 Лиги чемпионов между местным "Манчестер Сити" и французским "ПСЖ" проходит на побелевшем футбольном поле.

Накануне матча работникам стадиона "Этихад" пришлось расчищать поле, прежде всего для того, чтобы было видно разметку.

С трудностями столкнулись и футболисты - им приходится бегать среди снега.

Напомним, что первый поединок во Франции закончился победой "Манчестер Сити" 2:1.