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Ливерпуль пустит на матч с Кристал Пэлас 10 тысяч болельщиков
Он состоится 23 мая
"Ливерпуль" объявил о том, что планирует пустить 10 тыс. болельщиков на последний домашний матч Английской премьер-лиги сезона-2020\2021 годов.
С 17 мая правительство Великобритании разрешает открыть спортивные площадки и стадионы для посетителей. В официальном заявлении на сайте клуба говорится о том, что здоровье и безопасность остаются главным приоритетом в данной процедуре.
Всем болельщикам рекомендуется пройти тест на коронавирус перед игрой, проход на трибуны будет происходить исключительно по мобильным телефонам, без использования бумажных билетов. Претендовать на попадание на стадион могут лишь обладатели абонементов.
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