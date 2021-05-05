Рубен Диаш подарил Джону Терри футболку с автографом

Бывший защитник лондонского "Челси" Джон Терри, ныне являющийся ассистентом главного тренера в "Астон Вилле", сообщил, что получил в подарок футболку игрока "Манчестер Сити" Рубена Диаша с автографом.

Терри разместил фото футболки в своём "инстаграме" и написал: "Как же хорош был этот парень вчера вечером. Спасибо за футболку, мой друг".

Диаш на футболке написал: "С огромным уважением к одному из моих главных примеров".

Вчера, 4 мая, "Манчестер Сити" на своём поле обыграл французский "ПСЖ" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:0.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рубен Диаш провёл 29 матчей и забил 1 гол.