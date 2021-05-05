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Рубен Диаш подарил Джону Терри футболку с автографом

Англия
(3 голосов)

Об этом написал сам защитник

Рубен Диаш подарил Джону Терри футболку с автографом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник лондонского "Челси" Джон Терри, ныне являющийся ассистентом главного тренера в "Астон Вилле", сообщил, что получил в подарок футболку игрока "Манчестер Сити" Рубена Диаша с автографом.

Терри разместил фото футболки в своём "инстаграме" и написал: "Как же хорош был этот парень вчера вечером. Спасибо за футболку, мой друг".

Диаш на футболке написал: "С огромным уважением к одному из моих главных примеров".

Вчера, 4 мая, "Манчестер Сити" на своём поле обыграл французский "ПСЖ" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 2:0.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рубен Диаш провёл 29 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Джон Терри Челси (Лондон) Рубен Диаш
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