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Сульшер отреагировал на протесты перед матчем с Ливерпулем
Наставник красных огорчен происходящим
BR
Тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о воскресных протестах болельщиков, а также о разговоре с владельцами.
"Это был трудный день для нас. Мы хотели обыграть Ливерпуль для фанатов. Мы должны прислушиваться к ним. Каждый имеет право выразить своё мнение, но протест должен быть цивилизованным. Это зашло слишком далеко, когда полицейские получают травмы. Тогда речь идёт уже не о том, чтобы выражать своё мнение".
Я общался с владельцами, и они принесли личные извинения. Знаю, что между руководством и фанатами началось общение. Мы общаемся с фанатскими группами, и в будущем это будет происходить чаще и на большую аудиторию. Все признали, что присоединиться к Суперлиге было неправильным поступком.
Знаю, что нашим болельщикам нужна команда, которая играет в атакующий футбол, выигрывает трофеи и усердно работает над достижением лучших результатов. Стараемся соответствовать этому уровню", — заявил Сульшер.
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