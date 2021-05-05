  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер отреагировал на протесты перед матчем с Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер отреагировал на протесты перед матчем с Ливерпулем

Англия
(1 голосов)

Наставник красных огорчен происходящим

Сульшер отреагировал на протесты перед матчем с Ливерпулем

BR

Новина українською

Тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о воскресных протестах болельщиков, а также о разговоре с владельцами.

"Это был трудный день для нас. Мы хотели обыграть Ливерпуль для фанатов. Мы должны прислушиваться к ним. Каждый имеет право выразить своё мнение, но протест должен быть цивилизованным. Это зашло слишком далеко, когда полицейские получают травмы. Тогда речь идёт уже не о том, чтобы выражать своё мнение".

Я общался с владельцами, и они принесли личные извинения. Знаю, что между руководством и фанатами началось общение. Мы общаемся с фанатскими группами, и в будущем это будет происходить чаще и на большую аудиторию. Все признали, что присоединиться к Суперлиге было неправильным поступком.

Знаю, что нашим болельщикам нужна команда, которая играет в атакующий футбол, выигрывает трофеи и усердно работает над достижением лучших результатов. Стараемся соответствовать этому уровню", — заявил Сульшер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...