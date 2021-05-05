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АПЛ назначила новую дату сорванного болельщиками матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Англия
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2 мая, фанаты хозяев

АПЛ назначила новую дату сорванного болельщиками матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская премьер-лига объявила дату проведения перенесенного матча между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем".

Он состоится 13 мая.

Матч должен был состояться 2 мая, но встреча была отменена из-за протестов болельщиков манкунианцев против владельцев клуба - семьи Глейзеров. Они прорвались на стадион. И хотя их выгнала полиция, из-за ковид-протокола проведения матча было уже невозможно.

Чтобы МЮ успел сыграть этот матч, был перенесен другой - поединок "Манчестер Юнайтед" с "Лестером". Он был запланирован на 12 мая, но состоится на день раньше - 11 мая.

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В статье: Болельщики АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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