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Фанаты Ливерпуля требуют, чтобы убытки из-за Суперлиги платили владельцы, а не клуб
Штраф за выход из альтернативных соревнований
LFC
Группа болельщиков английского "Ливерпуля" Spirit of Shankly (Дух Шенкли) провела встречу с руководством "красных".
Встреча состоялась по инициативе клуба, на ней обсуждали в том числе вопросы о возможных последствиях выхода из Суперлиги Европы.
Фанаты требуют, чтобы все потенциальные расходы, связанные с проектом, несла американская компания-владелец команды - FSG, а не сам клуб, сообщает The Times.
Также болельщики выступили с предложением об участии 2 своих представителей в заседаниях совета директоров, когда вопросы касаются фанатов. Встречу посетил генеральный директор "Ливерпуля" Билли Хоган.
18 апреля "Ливерпуль" стал одним из 6 клубов Англии, которые присоединились к альтернативным УЕФА соревнованиям - Европейской Суперлиге. Однако после безумного информационного давления со стороны УЕФА, футбольных национальных лиг и болельщиков все английские клубы вышли из Суперлиги, а сам проект стал на паузу.
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