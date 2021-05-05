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Благодаря назначению Моуринью в Рому Тоттенхэм сэкономит около 13 млн фунтов
Жозе пожертвовал годовой компенсацией
Накануне стало известно, что португальский тренер Жозе Моуринью возглавит итальянскую "Рому". Это позволит английскому "Тоттенхэму" сэкономить на выплате компенсации своему бывшему наставнику.
Лондонский клуб должен был платить тренеру зарплату в течение 18 месяцев - около 16 млн фунтов. Однако назначение в итальянскую "Рому" означает, что Моуринью пожертвовал более чем годовой компенсацией. Она оценивается в 13 млн фунтов.
Итальянский клуб не объявил официально, когда начинает действовать контракт с Моуринью. Вероятно, это произойдет в июле. В таком случае "Тоттенхэм" будет еще три месяца платить тренеру компенсацию.
О назначении Моуринью в "Рому" было объявлено через 15 дней после его увольнения из "Тоттенхэма".
Португалец будет зарабатывать в "Роме" около 7,5 млн евро в год.
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