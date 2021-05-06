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АПЛ назвала даты трансферного окна на лето 2021 года

Англия
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Они будут немного отличаться

АПЛ назвала даты трансферного окна на лето 2021 года

Новина українською

Английская Премьер-лига подтвердила даты трансферного периода на лето 2021 года.

"Окно будет открыто в течение 12 недель с 9 июня и закроется 31 августа. Даты будут соответствовать другим европейским лигам", — говорится в официальном заявлении лиги.

Напомним, что ранее трансферное окно АПЛ не было синхронизировано с другими европейскими лигами, закрываясь перед первым туром чемпионата.

После 34 туров чемпионата Англии сезона-2020/2021 лидирует "Манчестер Сити" (80).

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В статье: АПЛ
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