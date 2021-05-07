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Пол Скоулз: МЮ нужно подписать Холанда или Кейна
По его мнению, именно они способны усилить состав
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, кого манкунианцам стоит купить в летнее трансферное окно.
"МЮ" нужно купить настоящего центрфорварда на ближайшие пять лет. Я говорю о Кейне или Холанде. Кавани в плане физической подготовки будет сдавать. Он также может получить травму. Когда речь заходит о центре нападения, я думаю о Кейне и Холанде", — цитирует Скоулза BT Sport.
Вчера, 6 мая, "МЮ" вышел в финал Лиги Европы по сумме двух матчей с "Ромой" (8:5).
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