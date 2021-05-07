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Агент Вейналдума отреагировал на интерес Баварии к полузащитнику
Жоржиньо готов перейти в Германию
Хамфри Нейман, агент полузащитника "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны мюнхенской "Баварии".
"Вейналдум будет свободным агентом, он открыт для всех вариантов. "Бавария" — великий клуб. Если вы заинтересованы в Вейналдуме, можете обращаться", — приводит слова агента Sport1.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.
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