Агент Вейналдума отреагировал на интерес Баварии к полузащитнику

Хамфри Нейман, агент полузащитника "Ливерпуля" Жоржиньо Вейналдума, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны мюнхенской "Баварии".

"Вейналдум будет свободным агентом, он открыт для всех вариантов. "Бавария" — великий клуб. Если вы заинтересованы в Вейналдуме, можете обращаться", — приводит слова агента Sport1.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.