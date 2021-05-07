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Клопп: Если у нас не получится попасть в Лигу чемпионов, то это станет неприятным моментом
Но мерсисайдцы не собираются сдаваться
PA Wire/ Laurence Griffiths
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, повлияет ли невыход клуба в Лигу чемпионов на летнюю трансферную политику.
"Очевидно, что игра в Лиге чемпионов важна как с точки зрения болельщиков, так и финансовой составляющей для клуба. Если у нас не получится отобраться в неё, то это станет неприятным моментом для нас, определённо. Но я не думаю, что это что-то серьёзно изменит, финансовая ситуация была сложной и раньше, и сейчас остаётся такой. Футбол в целом является тяжёлой игрой", — сообщил Клопп на пресс-конференции, посвящённой матчу против "Саутгмептона".
Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ действующий чемпион "Ливерпуль" занимает седьмое место, набрав 54 очка в 33 играх.
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