Клопп: Если у нас не получится попасть в Лигу чемпионов, то это станет неприятным моментом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, повлияет ли невыход клуба в Лигу чемпионов на летнюю трансферную политику.

"Очевидно, что игра в Лиге чемпионов важна как с точки зрения болельщиков, так и финансовой составляющей для клуба. Если у нас не получится отобраться в неё, то это станет неприятным моментом для нас, определённо. Но я не думаю, что это что-то серьёзно изменит, финансовая ситуация была сложной и раньше, и сейчас остаётся такой. Футбол в целом является тяжёлой игрой", — сообщил Клопп на пресс-конференции, посвящённой матчу против "Саутгмептона".

Напомним, что в нынешнем сезоне АПЛ действующий чемпион "Ливерпуль" занимает седьмое место, набрав 54 очка в 33 играх.