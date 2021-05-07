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АПЛ назвала 8 лучших игроков апреля. Из Ман Сити - никого

Англия
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Зато есть Бернли, Вест Бром и Ньюкасл

АПЛ назвала 8 лучших игроков апреля. Из Ман Сити - никого

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Английская премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока апреля.

На награду претендуют такие футболисты:

  • Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль", гол и 2 ассиста в 4 матчах)
  • Стюарт Даллас ("Лидс", 2 гола в 4 играх)
  • Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 4 гола и ассист в 4 матчах)
  • Келечи Ихеаначо ("Лестер", 4 гола и 2 ассиста в 5 играх)
  • Джесси Лингард ("Вест Хэм", 4 гола и ассист в 4 матчах)
  • Матеус Перейра ("Вест Бромвич", 4 гола и 2 ассиста в 4 играх)
  • Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл", гол и ассист в 4 играх)
  • Крис Вуд ("Бернли", 4 гола и 3 ассиста в 4 матчах).

Напомним, что в марте лучшим игроком месяца был признан Келечи Ихеаначо.

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ
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