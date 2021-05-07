Англия
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АПЛ назвала 8 лучших игроков апреля. Из Ман Сити - никого
Зато есть Бернли, Вест Бром и Ньюкасл
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Английская премьер-лига объявила номинантов на звание лучшего игрока апреля.
На награду претендуют такие футболисты:
- Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль", гол и 2 ассиста в 4 матчах)
- Стюарт Даллас ("Лидс", 2 гола в 4 играх)
- Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 4 гола и ассист в 4 матчах)
- Келечи Ихеаначо ("Лестер", 4 гола и 2 ассиста в 5 играх)
- Джесси Лингард ("Вест Хэм", 4 гола и ассист в 4 матчах)
- Матеус Перейра ("Вест Бромвич", 4 гола и 2 ассиста в 4 играх)
- Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл", гол и ассист в 4 играх)
- Крис Вуд ("Бернли", 4 гола и 3 ассиста в 4 матчах).
Напомним, что в марте лучшим игроком месяца был признан Келечи Ихеаначо.
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