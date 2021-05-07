Злой наставник Манчестер Юнайтед высказался о графике своей команды

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями по поводу победы в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы" (2:3, по итогам двух игр - 8:5). А также высказался о невероятно тяжелом графике команды - впереди.

Приятно выйти в финал. Мы сыграли один очень хороший тайм на "Олд Траффорд", который помог нам. Я разочарован поражением, особенно тем, как мы действовали во втором тайме. Счет легко мог быть 8:6. Странная игра. Мы просто продолжали отдавать им мяч. К счастью, у нас один из лучших вратарей в мире. Мы в финале и с нетерпением ждем 26 мая.

Заговорил Сульшер и о графике "Манчестер Юнайтед" на ближайшие дни (с 9 по 13 мая команда проведет три матча)

Это неслыханно. Это сделали люди, которые никогда не играли в футбол на таком уровне. Это физически невозможно для игроков, - цитирует Сульшера ВВС.

График МЮ таков: в воскресенье (9 мая) - на выезде с "Астон Виллой", во вторник (11 мая) - дома с "Лестером" и в четверг (13 мая) - дома с "Ливерпулем". Последний поединок был вынужденно перенесен из 2 мая, ведь был сорван болельщиками МЮ.