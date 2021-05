АПЛ. Лестер - Ньюкасл 2:4. Лестер снова останется без Лиги чемпионов?

Шокирующий результат.

Все пошло не так для “Лестера” еще на предматчевой разминке – травму получил защитник и один из лидеров команды Джонни Эванс. Брендану Роджерсу пришлось отправить в защитное трио номинального фулбека Тимоти Кастаня. Это ослабило игру “Лестера” как в атаке, так и в защите.

“Лестер” больше владел мячом, но первый момент создал “Ньюкасл”. Уиллок прорвался по флангу и нашел пасом в штрафной свободного Сен-Максимена. Перед французом были свободные ворота и Шмейхель, но дуэль выиграл кипер “Лестера”, вовремя выйдя из ворот.

Для “Лестера” это был звонок, и команда Роджерса его не услышала. На 22-й минуте Сеюнджю получил пас из центра поля, и не заметил за своей спиной Уиллока. Хавбек “Ньюкасла” обокрал Сеюнджю и пробил Шмейхеля – 0:1.

Проходит 12 минут и “Лестер” пропустил второй. Подача с углового Ритчи и Фофана проиграл борьбу в воздухе Дамметту.

“Лестеру” пришлось ускориться. Очевидно, что “лисы” хотели забить хотя бы один гол до перерыва. Но удары Ихеаначо и Мэддисона были слишком слабыми и Дубравка легко с ними справился. А на последних минутах первого тайма вратарь “Ньюкасл” спас свою команду после выпада Варди.

Старт второго тайма тоже был за “Лестером”, но хозяевам вновь не удавалось хорошо пробить по воротам Дубравки.

39 - Only Manchester United 6-2 Leeds United in December (43) saw more efforts at goal in a Premier League match this season than the 39 shots in tonight's match between Leicester City and Newcastle United. Entertaining. pic.twitter.com/xgEdXNmKOy