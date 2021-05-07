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АПЛ. Лестер - Ньюкасл 2:4. Лестер снова останется без Лиги чемпионов?
Одно очко в двух матчах и сложный календарь впереди
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Шокирующий результат.
Все пошло не так для “Лестера” еще на предматчевой разминке – травму получил защитник и один из лидеров команды Джонни Эванс. Брендану Роджерсу пришлось отправить в защитное трио номинального фулбека Тимоти Кастаня. Это ослабило игру “Лестера” как в атаке, так и в защите.
“Лестер” больше владел мячом, но первый момент создал “Ньюкасл”. Уиллок прорвался по флангу и нашел пасом в штрафной свободного Сен-Максимена. Перед французом были свободные ворота и Шмейхель, но дуэль выиграл кипер “Лестера”, вовремя выйдя из ворот.
Для “Лестера” это был звонок, и команда Роджерса его не услышала. На 22-й минуте Сеюнджю получил пас из центра поля, и не заметил за своей спиной Уиллока. Хавбек “Ньюкасла” обокрал Сеюнджю и пробил Шмейхеля – 0:1.
Проходит 12 минут и “Лестер” пропустил второй. Подача с углового Ритчи и Фофана проиграл борьбу в воздухе Дамметту.
“Лестеру” пришлось ускориться. Очевидно, что “лисы” хотели забить хотя бы один гол до перерыва. Но удары Ихеаначо и Мэддисона были слишком слабыми и Дубравка легко с ними справился. А на последних минутах первого тайма вратарь “Ньюкасл” спас свою команду после выпада Варди.
Старт второго тайма тоже был за “Лестером”, но хозяевам вновь не удавалось хорошо пробить по воротам Дубравки.
39 - Only Manchester United 6-2 Leeds United in December (43) saw more efforts at goal in a Premier League match this season than the 39 shots in tonight's match between Leicester City and Newcastle United. Entertaining. pic.twitter.com/xgEdXNmKOy— OptaJoe (@OptaJoe) May 7, 2021
“Ньюкасл”, напротив, был суперэффективным.
И снова ошибки защитников “Лестера”. В третьем голе Кастань просто подарил мяч Уилсону, а затем форвард “Ньюкасла” сделал дубль, сыграв на добивании после своего удара в штангу. Фофара и Сеюнджю были пассивными наблюдателями.
0:4 на 74-й минуте. Game over?
“Лестер” попытался создать видимость интриги, но проснулся слишком поздно. По одному голу забили Олбрайтон и Ихеаначо, а на 90+1 минуте Дубравка спас свою команду после удара в упор Переса.
В итоге – 2:4. “Лестер” взял всего одно очко в матчах с “Саутгемптоном” и “Ньюкаслом”. Впереди у команды Роджерса матчи с “Манчестер Юнайтед”, “Челси” и “Тоттенхэмом”. С такими темпами можно остаться и без Лиги чемпионов.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|34
|25
|5
|4
|71-24
|+47
|80
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|33
|19
|10
|4
|64-35
|+29
|67
|3
|"Лестер Сити"
|35
|19
|6
|10
|63-43
|+20
|63
|4
|"Челси"
|34
|17
|10
|7
|53-31
|+22
|61
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|34
|17
|7
|10
|55-44
|+11
|58
|6
|"Тоттенхэм"
|34
|16
|8
|10
|60-38
|+22
|56
|7
|"Ливерпуль"
|33
|15
|9
|9
|55-39
|+16
|54
Английская Премьер-лига, 35-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” – “Ньюкасл” 2:4
Голы: Олбрайтон 80, Ихеаначо 87 – Уиллок 22, Дамметт 34, Уилсон 64, Уилсон 74
“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджю – Перейра (Томас 69), Тилеманс, Ндиди (Перес 63), Олбрайтон – Мэддисон (Амарти 77) – Ихеаначо, Варди
“Ньюкасл”: Дубравка – Ритчи, Дамметт, Фернандес, Крафт, Мерфи – Альмирон (Хендрик 88), Шелви, Уиллок (Лонгстафф 77) – Сен-Максимен (Жоэлинтон 83), Уилсон
Предупреждения: Крафт 56 – Ихеаначо 71
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