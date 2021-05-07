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АПЛ. Лестер - Ньюкасл 2:4. Лестер снова останется без Лиги чемпионов?

Англия
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Одно очко в двух матчах и сложный календарь впереди

АПЛ. Лестер - Ньюкасл 2:4. Лестер снова останется без Лиги чемпионов?

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Шокирующий результат.

Все пошло не так для “Лестера” еще на предматчевой разминке – травму получил защитник и один из лидеров команды Джонни Эванс. Брендану Роджерсу пришлось отправить в защитное трио номинального фулбека Тимоти Кастаня. Это ослабило игру “Лестера” как в атаке, так и в защите.

“Лестер” больше владел мячом, но первый момент создал “Ньюкасл”. Уиллок прорвался по флангу и нашел пасом в штрафной свободного Сен-Максимена. Перед французом были свободные ворота и Шмейхель, но дуэль выиграл кипер “Лестера”, вовремя выйдя из ворот.

Для “Лестера” это был звонок, и команда Роджерса его не услышала. На 22-й минуте Сеюнджю получил пас из центра поля, и не заметил за своей спиной Уиллока. Хавбек “Ньюкасла” обокрал Сеюнджю и пробил Шмейхеля – 0:1.

Проходит 12 минут и “Лестер” пропустил второй. Подача с углового Ритчи и Фофана проиграл борьбу в воздухе Дамметту.

“Лестеру” пришлось ускориться. Очевидно, что “лисы” хотели забить хотя бы один гол до перерыва. Но удары Ихеаначо и Мэддисона были слишком слабыми и Дубравка легко с ними справился. А на последних минутах первого тайма вратарь “Ньюкасл” спас свою команду после выпада Варди.

Старт второго тайма тоже был за “Лестером”, но хозяевам вновь не удавалось хорошо пробить по воротам Дубравки.

“Ньюкасл”, напротив, был суперэффективным.

И снова ошибки защитников “Лестера”. В третьем голе Кастань просто подарил мяч Уилсону, а затем форвард “Ньюкасла” сделал дубль, сыграв на добивании после своего удара в штангу. Фофара и Сеюнджю были пассивными наблюдателями.

0:4 на 74-й минуте. Game over?

“Лестер” попытался создать видимость интриги, но проснулся слишком поздно. По одному голу забили Олбрайтон и Ихеаначо, а на 90+1 минуте Дубравка спас свою команду после удара в упор Переса.

В итоге – 2:4. “Лестер” взял всего одно очко в матчах с “Саутгемптоном” и “Ньюкаслом”. Впереди у команды Роджерса матчи с “Манчестер Юнайтед”, “Челси” и “Тоттенхэмом”. С такими темпами можно остаться и без Лиги чемпионов.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 34 25 5 4 71-24 +47 80
2 "Манчестер Юнайтед" 33 19 10 4 64-35 +29 67
3 "Лестер Сити" 35 19 6 10 63-43 +20 63
4 "Челси" 34 17 10 7 53-31 +22 61
5 "Вест Хэм Юнайтед" 34 17 7 10 55-44 +11 58
6 "Тоттенхэм" 34 16 8 10 60-38 +22 56
7 "Ливерпуль" 33 15 9 9 55-39 +16 54

Английская Премьер-лига, 35-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Ньюкасл” 2:4

Голы: Олбрайтон 80, Ихеаначо 87 – Уиллок 22, Дамметт 34, Уилсон 64, Уилсон 74

“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджю – Перейра (Томас 69), Тилеманс, Ндиди (Перес 63), Олбрайтон – Мэддисон (Амарти 77) – Ихеаначо, Варди

“Ньюкасл”: Дубравка – Ритчи, Дамметт, Фернандес, Крафт, Мерфи – Альмирон (Хендрик 88), Шелви, Уиллок (Лонгстафф 77) – Сен-Максимен (Жоэлинтон 83), Уилсон

Предупреждения: Крафт 56 – Ихеаначо 71

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В статье: Ньюкасл Лестер Сити
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