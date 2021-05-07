АПЛ. Лестер - Ньюкасл 2:4. Лестер снова останется без Лиги чемпионов?

Шокирующий результат.

Все пошло не так для “Лестера” еще на предматчевой разминке – травму получил защитник и один из лидеров команды Джонни Эванс. Брендану Роджерсу пришлось отправить в защитное трио номинального фулбека Тимоти Кастаня. Это ослабило игру “Лестера” как в атаке, так и в защите.

“Лестер” больше владел мячом, но первый момент создал “Ньюкасл”. Уиллок прорвался по флангу и нашел пасом в штрафной свободного Сен-Максимена. Перед французом были свободные ворота и Шмейхель, но дуэль выиграл кипер “Лестера”, вовремя выйдя из ворот.

Для “Лестера” это был звонок, и команда Роджерса его не услышала. На 22-й минуте Сеюнджю получил пас из центра поля, и не заметил за своей спиной Уиллока. Хавбек “Ньюкасла” обокрал Сеюнджю и пробил Шмейхеля – 0:1.

Проходит 12 минут и “Лестер” пропустил второй. Подача с углового Ритчи и Фофана проиграл борьбу в воздухе Дамметту.

“Лестеру” пришлось ускориться. Очевидно, что “лисы” хотели забить хотя бы один гол до перерыва. Но удары Ихеаначо и Мэддисона были слишком слабыми и Дубравка легко с ними справился. А на последних минутах первого тайма вратарь “Ньюкасл” спас свою команду после выпада Варди.

Старт второго тайма тоже был за “Лестером”, но хозяевам вновь не удавалось хорошо пробить по воротам Дубравки.

39 - Only Manchester United 6-2 Leeds United in December (43) saw more efforts at goal in a Premier League match this season than the 39 shots in tonight's match between Leicester City and Newcastle United. Entertaining. pic.twitter.com/xgEdXNmKOy — OptaJoe (@OptaJoe) May 7, 2021

“Ньюкасл”, напротив, был суперэффективным.

И снова ошибки защитников “Лестера”. В третьем голе Кастань просто подарил мяч Уилсону, а затем форвард “Ньюкасла” сделал дубль, сыграв на добивании после своего удара в штангу. Фофара и Сеюнджю были пассивными наблюдателями.

0:4 на 74-й минуте. Game over?

“Лестер” попытался создать видимость интриги, но проснулся слишком поздно. По одному голу забили Олбрайтон и Ихеаначо, а на 90+1 минуте Дубравка спас свою команду после удара в упор Переса.

В итоге – 2:4. “Лестер” взял всего одно очко в матчах с “Саутгемптоном” и “Ньюкаслом”. Впереди у команды Роджерса матчи с “Манчестер Юнайтед”, “Челси” и “Тоттенхэмом”. С такими темпами можно остаться и без Лиги чемпионов.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 34 25 5 4 71-24 +47 80 2 "Манчестер Юнайтед" 33 19 10 4 64-35 +29 67 3 "Лестер Сити" 35 19 6 10 63-43 +20 63 4 "Челси" 34 17 10 7 53-31 +22 61 5 "Вест Хэм Юнайтед" 34 17 7 10 55-44 +11 58 6 "Тоттенхэм" 34 16 8 10 60-38 +22 56 7 "Ливерпуль" 33 15 9 9 55-39 +16 54

Английская Премьер-лига, 35-й тур. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Ньюкасл” 2:4

Голы: Олбрайтон 80, Ихеаначо 87 – Уиллок 22, Дамметт 34, Уилсон 64, Уилсон 74

“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Фофана, Сеюнджю – Перейра (Томас 69), Тилеманс, Ндиди (Перес 63), Олбрайтон – Мэддисон (Амарти 77) – Ихеаначо, Варди

“Ньюкасл”: Дубравка – Ритчи, Дамметт, Фернандес, Крафт, Мерфи – Альмирон (Хендрик 88), Шелви, Уиллок (Лонгстафф 77) – Сен-Максимен (Жоэлинтон 83), Уилсон

Предупреждения: Крафт 56 – Ихеаначо 71