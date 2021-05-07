Клуб АПЛ интересуется Каррагером-младшим

Английский "Эвертон" заинтересован в защитнике "Уигана" (выступает в Первой лиге Англии) Джеймсом Каррагером, сыном Джейми, легенды (1996-2013) другого клуба из того же города - "Ливерпуля".

Как сообщает The Telegraph, 18-летний игрок поразил клуб с Ливерпуля. Его действующий контракт с "Уиганом" заканчивается этим летом.

"Ириски" интересовались Каррагером с начала сезона, клуб хочет подписать его за команду U-23.