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Клуб АПЛ интересуется Каррагером-младшим

Англия
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Сейчас он в третьей по силе лиге

Клуб АПЛ интересуется Каррагером-младшим

Фото: BBC

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Английский "Эвертон" заинтересован в защитнике "Уигана" (выступает в Первой лиге Англии) Джеймсом Каррагером, сыном Джейми, легенды (1996-2013) другого клуба из того же города - "Ливерпуля".

Как сообщает The Telegraph, 18-летний игрок поразил клуб с Ливерпуля. Его действующий контракт с "Уиганом" заканчивается этим летом.

"Ириски" интересовались Каррагером с начала сезона, клуб хочет подписать его за команду U-23.

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В статье: Джейми Каррагер Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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