Клопп: Никто из моих игроков не будет плакать перед телевизором, если мы не попадем в ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал текущее состояние команды перед финальными матчами в АПЛ:

"Мы не дети, которым не покупают конфеты в магазине сладостей. Мы несем ответственность за ситуацию, в которой оказались. Никто не будет смотреть матчи Лиги чемпионов в следующем сезоне и плакать, лежа перед телевизором, если мы не попадем в этот турнир.

Если у кого-то возникнут проблемы с этим, то, надеюсь, я быстро это пойму и смогу решить ситуацию на раннем этапе. Я почти уверен, что смогу быстро это понять.

У нас до сих пор есть шанс на попадание в Лигу чемпионов, и мы должны концентрироваться на этом. Кто-то, конечно, уже думает, что у нас нет шансов, и поэтому мы уже должны списать этот сезон со счетов", - сказал Клопп.