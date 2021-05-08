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Клопп: Никто из моих игроков не будет плакать перед телевизором, если мы не попадем в ЛЧ
Приготовление к худшему
LFC
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал текущее состояние команды перед финальными матчами в АПЛ:
"Мы не дети, которым не покупают конфеты в магазине сладостей. Мы несем ответственность за ситуацию, в которой оказались. Никто не будет смотреть матчи Лиги чемпионов в следующем сезоне и плакать, лежа перед телевизором, если мы не попадем в этот турнир.
Если у кого-то возникнут проблемы с этим, то, надеюсь, я быстро это пойму и смогу решить ситуацию на раннем этапе. Я почти уверен, что смогу быстро это понять.
У нас до сих пор есть шанс на попадание в Лигу чемпионов, и мы должны концентрироваться на этом. Кто-то, конечно, уже думает, что у нас нет шансов, и поэтому мы уже должны списать этот сезон со счетов", - сказал Клопп.
Сейчас "Ливерпуль" расположился на седьмом месте АПЛ, уступая четвертому "Челси" семью очками при матче в запасе. До конца чемпионата в "мерсисайдцев" осталось пять игр, одна из которых состоится сегодня: в 22:15 подопечные Клоппа будут противостоять "Саутгемптону".
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