Лисы в спячке. Лестер - Ньюкасл 2:4. Видео голов и обзор матча

В рамках 35-го раунда УПЛ "Лестер" на своем поле принимал "Ньюкасл". Гости к 73-й минуте огорошили не только Брендана Роджерса, но и всю футбольную общественность, забив четыре мяча подряд. "Лисы" сумели выйти из спячки только под занавес матча, однако "Лестер" отыграл всего два гола.

Лишь одно очко в последних двух матчах для подопечных Роджерса и шаткое третье место перед поединками против "МЮ", "Челси" и "Тоттенхэма" в заключительном отрезке АПЛ.

"Лестер" - "Ньюкасл" 2:4 (0:2)

Голы: Олбрайтон 80, Ихеаначо 87 - Виллок 22, Дамметт 34, Уилсон 64, 74