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Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 35-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 35-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Челси".
Сегодня "горожане" могут оформить чемпионство, однако "Челси" точно против такого расклада событий, ведь команда Тухеля борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, очки лондонцам необходимы. Как сильно наставники закроют матч в обе стороны? Или же тактика выйдет не на первый план? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 8 мая – в 19:25 по киевскому времени.
Комментаторы: Георгий Грошев и Влад Петрушевский
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