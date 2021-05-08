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Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 35-го тура АПЛ

Англия
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Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 35-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 35-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Челси".

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Сегодня "горожане" могут оформить чемпионство, однако "Челси" точно против такого расклада событий, ведь команда Тухеля борется за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, очки лондонцам необходимы. Как сильно наставники закроют матч в обе стороны? Или же тактика выйдет не на первый план? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 8 мая – в 19:25 по киевскому времени.

Комментаторы: Георгий Грошев и Влад Петрушевский

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Трансляция Аудио онлайн стрим
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