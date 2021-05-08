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АПЛ. Лидс – Тоттенхэм 3:1. Еще один мастер-класс от Марсело Бьелсы

Англия
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Лидс переиграл шпор в увлекательном матче

АПЛ. Лидс – Тоттенхэм 3:1. Еще один мастер-класс от Марсело Бьелсы

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

И все-таки разница в тренерской квалификации имеет значение. У “Лидса” нет таких футболистов как Кейн, Сон и Бэйл, но Марсело Бьелса прекрасно подготовил команду тактически и физически. Райан Мэйсон младше Бьелсы на 35 лет, он только начинает свою тренерскую карьеры, и ошибки неизбежны. Но цена этих ошибок очень высока. “Лестер” вчера проиграл “Ньюкаслу” и подарил надежды командам за пределам первой четверки, но “шпоры” шансом приблизиться к “Лестеру” не воспользовались.

“Лидс” лучше начал матч, атаковал широко, большими силами, и повел в счете на 13-й минуте. Харрисон выполнил прострел с фланга, Регилон едва не отправил мяч в свои ворота, а Даллас сыграл на добивании.

Однако “Тоттенхэму” удалось отыграться. Буквально из ничего. Деле Алли остался сам в центре поля, протащил мяч и отдал разрезной пас на Сона – 1:1.

Затем “Тоттенхэм” забил второй гол. Снова ассист Алли, в этот раз на Кейна, но рефери зафиксировали миллиметровый офсайд.

АПЛ. Лидс – Тоттенхэм 3:1. Еще один мастер-класс от Марсело Бьелсы - изображение 1

Вместо 2:1 в свою пользу, “Тоттенхэм” ушел в раздевалку проигрывая 1:2. Снова прострел с левого фланга (в этот раз от Алиоски), а на финише был Бэмфорд – 15-й гол форварда “Лидса” в АПЛ.

После перерыва команды увлеклись атаками, и моменты регулярно возникали у ворот Льориса и Мелье. Лучший момент “шпор” упустил Кейн, пробив в перекладину со штрафного, а “Лидсу” все же удалось провести один мяч. Сработали замены Бьелсы – Рафинья хорошо открылся на пас из глубины, сместился к воротам и дал точный пас на Родриго – 3:1.

Победа над “Тоттенхэмом” подняла “Лидс” на девятое место, “шпоры” остаются шестыми.

Английская Премьер-лига, 35-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Тоттенхэм” 3:1

Голы: Даллас 13, Бэмфорд 42, Родриго 84 – Сон 25

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски – Кох – Даллас, Клих (Филлипс 90), Робертс (Рафинья 58), Харрисон – Бэмфорд (Родриго 79)

“Тоттенхэм”: Льорис – Регилон, Дайер, Алдервейрелд, Орье – Ло Чельсо (Ндомбеле 80), Хейбьерг – Сон, Алли (Ламела 67), Бэйл (Моура 67) – Кейн

Предупреждения: Кох 51 – Регилон 61, Моура 68

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Лидс Юнайтед Лидс
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Red_Cat (Салоники)
08.05.2021 в 17:11
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